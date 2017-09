450 touristes tchèques coincés à l’étranger après la faillite de leurs agences

Environ 450 touristes tchèques se sont retrouvés coincés à l’étranger après la faillite des agences de voyage Azur Reizen et Maxi Reisen. D’autres 550 autres personnes censées partir ont dû annuler leurs vacances. C’est du moins ce qu’a annoncé la Caisse d’assurances des entrepreneurs (ČPP), chez qui les agences sont assurées et laquelle doit désormais prendre les touristes en charge et leur trouver des vols pour rentrer en République tchèque.

Les deux agences tchèques, appartenant à un même propriétaire, ont fait faillite ce lundi. D’après l’Association des agences de voyage, il s’agit de la plus grande faillite d’une agence de voyages depuis 2009.