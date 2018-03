L’Etat va débloquer 36 milliards de couronnes pour la science et la recherche l’an prochain, soit 2,1 milliards de plus que cette année. Une information du vice-président du Conseil gouvernemental pour la science, le développement et l’innovation, Karel Havlíček. D’après lui, il sera également possible d’aller puiser dans une partie des fonds non-utilisés des années précédentes, qui s’élèvent à 6,9 milliards de couronnes.

Les dépenses liées à la science et la recherche devraient augmenter dans les années à venir. « Nous avons adopté une résolution selon laquelle la recherche, le développement et l’innovation sont des priorités gouvernementales, » a précisé Karel Havlíček.