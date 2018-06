23 juin, jour de libération fiscale en 2018 en République tchèque

Selon les calculs de la société Deloitte, qui prennent en compte les estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), samedi dernier a été le dernier jour de l’année 2018 au cours duquel les contribuables tchèques ont travaillé pour s’acquitter de leurs impôts et financer les dépenses de l’Etat. Le 23 juin a donc été le moment fictif considéré comme le « jour de libération fiscale » à compter duquel les Tchèques travaillent désormais pour leur propre compte.

Au total, les Tchèques ont donc travaillé 174 jours pour le compte de l’Etat, soit un de plus que l’année dernière. A titre de comparaison, en France en 2017, avec un taux légèrement supérieur à 57 % de charges et impôt sur son salaire complet, le salarié moyen français a été le plus taxé de l’Union européenne, puisque le jour de libération fiscale et sociale est tombé le 29 juillet. La Belgique est arrivée juste derrière la France avec un peu plus de 56 % de taxation et une libération fiscale le 27 juillet.