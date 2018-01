2018, une grande année anniversaire pour les Tchèques

L’équipe de la rédaction française de Radio Prague souhaite une bonne et heureuse nouvelle année à ses auditeurs et internautes. Pour les Tchèques, et les Slovaques, 2018 sera marquée par un certain nombre d’anniversaires.

Il y a 100 ans, au lendemain de la Première Guerre mondiale et sur les ruines de l’Empire austro-hongrois, était d’abord fondée la Première République tchécoslovaque. De nombreuses manifestations et expositions seront organisées tout au long de l’année pour commémorer l’événement.

Par ailleurs, dès ce lundi, jour de l’An, des célébrations et une exposition se tiennent au Château de Prague, cette fois à l'occasion du 25e anniversaire de la naissance de la République tchèque, née suite à la partition de la Tchécoslovaquie. A midi, la relève de la garde doit se faire au son de l'hymne national et les visiteurs peuvent découvrir les pièces de réception de la chancellerie du président de la République. Un original de la constitution du pays est également exposé. Un document commémoratif en édition limitée et avec un fac-similé de la signature du chef de l'Etat Miloš Zeman est attribué aux 5 000 premiers visiteurs.

L’année 2018 sera marquée aussi par le cinquantième anniversaire du Printemps de Prague puis de son écrasement, en août, et de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie.