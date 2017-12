177 milliards d’euros de dette extérieure pour la Tchéquie à la fin du 3e trimestre

Le montant de la dette extérieure de la République tchèque s’est élevé à 4 517 milliards de couronnes (177 milliards d’euros) à l’issue du troisième trimestre de cette année. Il s’agit d’une augmentation interannuelle de 1 131 milliards de couronnes (44 milliards d’euros). Au total, cette dette correspond à 91 % du produit intérieur brut du pays.

Les chiffres ont été communiqués, jeudi, par la Banque nationale tchèque (ČNB). Cette forte augmentation s’explique essentiellement par le plus grand endettement des banques et du gouvernement lié à l’achat d’obligations par des investisseurs étrangers. La dette extérieure d'un pays est constituée de l'ensemble des dettes qui sont dues par l’Etat, entreprises, banques et particuliers compris, à des agents économiques étrangers.