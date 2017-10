150 000 foyers tchèques restent sans électricité après la tempête

Quelque 150 000 foyers sont toujours privés d’électricité en République tchèque suite à la tempête qui s’est abattue, dimanche, sur l’Europe centrale. Dimanche, leur nombre s’est élevé à 500 000, selon les distributeurs d'électricité ČEZ et E.ON.

La tempête a balayé la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne et l’Autriche, faisant au total six morts et d’importants dégâts. En République tchèque, des chutes d'arbres ont tué une femme près de Třebíč (sud-est) et un homme à Jičín (nord-est). Les services de secours ont enregistré près de 7 000 incidents liés à la tempête. Au mont Snežka, point culminant de la République tchèque à 1 602 m, les vents ont atteints 180 km/h.

Les vents violents ont perturbé la circulation routière et ferroviaire. Lundi matin, le trafic ferroviaire restait interrompu entre les villes de Cheb et de Plzeň (ouest). Pour des raisons de sécurité, le Zoo de Prague et le Palais industriel à Prague-Holešovice, où se déroule actuellement le festival du design Designblok, restent fermés au public ce lundi.