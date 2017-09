121e édition de la course internationale à pied de Běchovice

Principale course à pied sur route en République tchèque et une des plus anciennes compétitions du genre sur le continent européen, la course internationale de Prague-Běchovice s’est déroulée ce dimanche sous un temps pluvieux. L’épreuve de 10 km a été remportée, chez les dames, par Eva Vrabcová-Nývltová (34’05’’) qui a terminé à la 14e place lors du marathon des Championnats du monde d’athlétisme 2017 de Londres. Chez les hommes, c’est Jakub Zemaník qui s’est imposé en 30’46’’. Grâce à leur victoire, les deux athlètes ont décroché le titre de champion de République tchèque du 10 km.

Le parcours de cette course, organisée pour la première fois en mai 1897, passe par la partie est de la capitale pour se terminer dans le quartier de Žižkov, non loin du centre-ville.