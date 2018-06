Tomáš Rosický - son dernier adieu

Son dernier adieu! Tomáš Rosický, ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund, d'Arsenal et du Sparta Prague, son club formateur, a mis pour de bon un terme à sa carrière samedi dernier. Dans le cadre d'un jubilé auquel avaient été conviés ses anciens partenaires en équipe nationale et dans les clubs dont il a porté les maillots, et devant un stade de Letná plein à craquer, une sélection tchèque a battu une sélection mondiale sur le score de cinq buts à deux. "Le petit Mozart", tel qu'était surnommé l'ancien capitaine de la Reprezentace, a inscrit un but sur penalty.​

