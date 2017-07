Une histoire entre la Tchécoslovaquie et l’Equateur

« Trude Sojka est née en 1909 à Berlin dans une famille tchèque juive. Quand elle était petite, sa famille s’est installée à Prague, rue Na Poříčí. Plus tard, elle revient à Berlin pour y étudier à l’Académie des Beaux-Arts. Elle se marie à un Slovaque et ils partent vivre à Nitra en Slovaquie. Mais puis arrive la Seconde Guerre mondiale… Ils passent par une série de camps de concentration, dont Auschwitz. Ma grand-mère réussit à survivre, mais malheureusement ce n’est pas le cas du reste de sa famille. Cependant, après la guerre, Trude Sojka trouve son frère qui s’est réfugié en Equateur. Elle se rend donc dans ce pays pour le rencontrer. En gros, je peux donc dire que ma grand-mère est d’abord une artiste et ensuite une survivante de la Shoah. »

En Equateur, Trude Sojka rencontre son deuxième mari, un Allemand, lui aussi survivant de l’holocauste…

« Le frère de ma grand-mère, Walter Sojka, était chimiste mais avait aussi un magasin d’artisanat. Ils se sont rencontrés avec cet Allemand juif, Hans Steinitz, et ils sont devenus très amis. Quand ma grand-mère est arrivée en Equateur, en sortant du bateau, elle a vu son frère Walter et, à côté de lui, son ami Hans. C’était l’amour à première vue. Ils se sont mariés deux ans plus tard. »

Votre grand-mère, est-ce qu’elle est revenue en Tchécoslovaquie un jour ?

« Jamais. Elle n’a jamais voulu. En plus, sous le communisme, jusqu’en 1989, ce n’était pas possible. Mais surtout, elle était trop bien chez elle, comme elle disait. Elle n’est plus jamais partie ailleurs. »

Avait-elle d’autres amis tchèques ou tchécoslovaques en Equateur ? Est-elle quand même restée en contact avec la culture ?

« Ah oui ! Beaucoup ! Beaucoup de Tchèques, juifs comme non-juifs, étaient venus en Equateur pendant et après la guerre. Il y avait de médecins et toute sorte de métiers. Même ma mère avait dans sa classe des copains et copines tchèques. Il existait en Equateur une petite communauté tchèque. »

Un voyage sur les traces de sa grand-mère

Bien que Trude Sojka soit morte en 2007, quand sa petite-fille n’avait encore que douze ans, Gabriela Steinitz dit avoir été très attachée à elle. C’est en effet sa grand-mère qui l’a incitée à devenir artiste. Gabriela fait aujourd’hui des études d’art en France. Selon le modèle de Trude Sojka, elle se consacre avant tout à la sculpture et à la peinture, mais aussi par exemple à la photographie :

« Je me souviens que quand j’avais trois ou quatre ans, j’allais régulièrement dans son atelier et je la voyait peindre ou former ses sculptures. Je me souviens aussi de sa cuisine, elle faisait beaucoup de gâteaux que j’adorais. Elle avait toujours une expression un peu triste, quand elle était seule. Parfois, j’avais envie de faire quelque chose pour elle, mais je ne savais pas quoi et je ne savais pas pourquoi parce que je ne comprenais pas ce qu’elle avait vécu. »

Dans le cadre de vos études, vous avez effectué, l’an dernier, un Erasmus à Brno, la capitale de la Moravie. C’était la première fois que vous êtes revenue dans le pays d’origine de votre grand-mère ?

« Ce n’était pas la première fois. Je suis venue tout d’abord avec ma mère et ma tente en 2004, alors que j’avais huit ans, pour visiter un peu la ville de ma grand-mère. Ce voyage m’a beaucoup marqué, même si j’étais jeune. Nous avons en effet visité aussi le ghetto de Terezín… Ensuite, je suis venue en 2015, suite à une rencontre avec une personne tchèque. J’ai voulu revenir. L’année suivante, j’ai eu l’opportunité de venir à Brno pour y faire un Erasmus. Après la fin du semestre, pendant les vacances d’été, j’ai donc beaucoup voyagé en République tchèque, mais aussi en Pologne, pour retracer l’histoire de ma famille. »

Qu’avez-vous découvert ?

« J’ai découvert surtout beaucoup de documents. Au début, je ne savais pas vraiment où j’allais dans mes recherches. J’allais juste dans les archives parfois chercher une date, parfois vérifier si un membre de ma famille existait vraiment. J’ai aussi fait des recherches pour mon grand-mère, en Pologne, et pour le premier mari de ma grand-mère, en Slovaquie. Avec son mari, ils habitaient à Nitra jusqu’en 1942. J’ai trouvé par exemple un épisode très étrange que je n’arrive toujours pas à résoudre. En 1942, ils ont été en effet marqués dans une liste de transport vers la région de Lublin, peut-être vers le camp de Majdanek. Mais ils ont été rayés de la liste et il n’y a aucune trace d’eux jusqu’en 1944. En septembre 1944, après la révolte slovaque nationaliste, ils ont été transportés au camp de regroupement à Seleď et ensuite, pendant un mois, à Auschwitz. C’est là que ma grand-mère s’est séparée de son mari. Elle ne l’a plus jamais revu. »

« Elle a été transportée à Gross-Rosen que je viens de visiter, il y a quelques jours de cela. Là aussi, j’ai fait beaucoup de découvertes, par exemple une lettre que ma grand-mère a écrite et dans laquelle elle demandait au commandant du camp si elle pouvait garder l’urne avec les cendres de sa fille morte. J’ai découvert aussi des témoignages de gens qui ont connu ma grand-mère mais qui sont malheureusement décédés et que je ne peux donc plus contacter, ou aussi des choses sur sa famille. Par exemple sa sœur, avec son mari et leur enfant ont été transportés à Terezín et sont morts à Auschwitze. Sa mère, pour sa part, a été morte à Maly Trostenets. Voilà ce que j’ai découvert. »

Envisagez-vous par exemple de publier le fruit de vos recherches sous forme d’une biographie ?

« Absolument ! J’aimerais bien faire une biographie et aussi une exposition, peut-être à la Maison culturelle de Trude Sojka à Quito ou ailleurs. »

Les horreurs de l’holocauste à travers des œuvres d’art

Trude Sojka est aujourd’hui une artiste reconnue dans le monde entier. Elle a reçu plusieurs prix en Amérique Latine, aux Etats-Unis ou encore en France. Elle est connue notamment pour sa technique artistique de recyclage et pour son emploi du ciment dont elle a été la pionnière. Gabriela Steinitz nous décrit son œuvre et ses diverses influences :

« Ses techniques de ciment et de recyclage sont nées de ses expériences pendant la Shoah, dans les camps de concentration. Le ciment est un matériel très dure et en même temps facile à obtenir. Quand ma grand-mère et mon grand-père construisaient leur maison à Quito, ils ont vu comment les maçons employaient ce matériel. Pour ma grand-mère qui était plus une sculptrice qu’une peintre, il a été fascinant de voir que ce matériel séchait très vite et qu’il était possible de l’utiliser pour faire des formes presqu’autant bien qu’avec la céramique. En plus, elle n’a pas eu beaucoup d’argent et elle n’a pas pu se permettre d’acheter de la céramique et de la mettre au four. Ce matériel était pour elle extraordinaire. »

« Ensuite, je pense que pendant ses expériences dans les camps de concentration, elle utilisait tout ce qu’elle pouvait autour d’elle. Par exemple, elle a trouvé un clou et c’était pour elle quelque chose de fascinant. Elle pouvait y voir tout un monde. Un clou pouvait représenter même un personnage. Elle a donc fait des assemblages avec le ciment comme une espèce de gomme et les matériaux retrouvés, du verre, du métal, mais jamais du plastique qu’elle n’aimait pas. C’est de cette manière qu’elle a construit ses sculptures et ses tableaux en relier. »

Quels sujets employait-elle ?

« Les sujets varient en fonction du temps. Ma mère, qui est une historienne de l’art, a divisé sa création en quatre étapes. La première, c’est juste après l’holocauste. A cette époque, Trude Sojka a fait des tableaux très touchants, surtout des corps féminins, soit abstraits, soit très tristes avec des couleurs sombres comme le bleu, mais aussi le rouge car elle avait très peur du feu. Lors de la deuxième étape, elle a découvert l’art autochtone de l’Equateur. Elle a été fascinée par les pétroglyphes, des dessins dans des cavernes. Elle a voulu mélanger son style expressionniste avec ces dessins. C’est aussi une œuvre très symboliste, avec beaucoup d’oiseaux puisque ‘Sojka’ veut dire un geai. »

« La troisième étape est influencée par le fait que Trude Sojka a eu des enfants. Ses œuvres sont plus tendres, elles représentent des scènes de maternité. Mais aussi, elle avait été enceinte quand elle était en camp de concentration. Elle a perdu son enfant deux semaines après la libération. Cela représentait pour elle un thème dur qu’elle devait réaborder par sa peinture. Enfin, la dernière étape, c’est à la fin de sa vie, elle a fait des thèmes encore plus tendres, mais aussi beaucoup d’œuvres abstraites, comme l’univers, la nature, la forêt, la mer, mais aussi le carrousel et d’autres thèmes qui font penser au jeu et à l’enfance puisqu’elle a vu naître ses petites filles. »

A Quito, la capitale de l’Equateur, vous avez ouvert, avec votre mère, la Maison culturelle de Trude Sojka. Qu’est-ce qu’on y peut voir ?

« C’est surtout ma mère qui l’avait ouvert, en 2009. Moi aussi, j’y ai participé mais j’étais encore trop jeune. Il est possible d’y voir bien sûr les œuvres de Trude Sojka, mais il y a aussi un petit mémoriel de l’holocauste. Il est situé au sous-sol, dans une chambre que mes grands-parents ont construite pour y stocker de la nourriture, des couvertures et d’autres objets qu’ils pourraient utiliser au cas où il y aurait une autre guerre. Ils étaient toujours effrayés par cette possibilité, même en Equateur. Ma mère a aménagé cette chambre et y a exposé des photos de camps de concentration, de la guerre, des ghettos… Nous avons aussi un espace pour les expositions temporaires, surtout de jeunes artistes qui s’intéressent aux thèmes de la paix, de la lutte contre la discrimination. Nous voulons aussi ouvrir un petit café avec des spécialités tchèques selon les recettes de ma grand-mère. »

« Parfois, nous organisons aussi des projections de films tchèques et de petites fêtes, des réunions des Tchèques. L’ambassadeur tchèque en Equateur et au Pérou passe dans cette maison à l’occasion de chacune de ses visites dans le pays et les autres Tchèques expatriés s’y ressemblent eux aussi. C’est un vrai centre tchécophile en Equateur. »

Vous m’avez dit que vous voudriez faire prochainement une exposition consacrée à Trude Sojka en République tchèque. Où en est ce projet actuellement ?

« Le projet est actuellement un peu paralysé par manque de fonds. Nous cherchons à financer le transport entre l’Equateur et Prague, ce qui est le plus cher. Sinon, nous savons ce que nous allons exposer. Nous sommes acceptés par le mémorial de Terezín. Nous n’avons pas encore de date précise, mais l’exposition pourrait se tenir vers la fin de l’année prochaine. »