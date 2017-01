19-01-2017 15:31 | Alžběta Ruschková

Prague et Berlin se rappellent cette semaine la signature de la Déclaration tchéco-allemande. Ce document qui a représenté un vrai tournant pour les relations entre les deux pays, a été signé par les chefs du gouvernement et de la diplomatie le 21 janvier 1997. Vingt ans plus tard, le texte reste toujours actuel. Pour la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka, il a « ouvert un chemin vers l’avenir », un avenir débarrassé des problèmes du passé.

« Les deux parties s’engagent à ne plus entraver les relations mutuelles par des questions politiques et juridiques du passé », est notamment écrit dans le texte, approuvé par les Parlements des deux pays. La Déclaration tchéco-allemande était destinée à faire surmonter les torts dont les origines remontaient à la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne en reconnaissant sa responsabilité pour les crimes nazis commis sur le peuple tchèque et la Tchéquie en exprimant ses regrets pour l’expulsion d’après-guerre des Allemands vivant dans la région frontalière des Sudètes. Le 21 janvier 1997, ce document a été signé par le Premier ministre tchèque de l’époque, Václav Klaus, le chancelier allemand Helmut Kohl et les ministres des Affaires étrangères des deux pays, à savoir Josef Zieleniec et Klaus Kinkel. Ce dernier explique l’importance de cet événement :

« Ce qui s’était passé aux Tchèques lors de la Seconde Guerre mondiale, et plus tard, comme une sorte de revanche, aux Allemands des Sudètes, nous n’avons pas pu le laisser tomber sans rien dire. »

Pourtant, cette signature ne représentait qu’un aboutissement des efforts de plusieurs années. L’ancien chef du gouvernement et ex-président Václav Klaus poursuit :

« En 1992 déjà, un traité international standard a été conclu entre la Tchécoslovaquie et l’Allemagne. Mais ce document a été trop général, il n’a pas parlé du passé. Mais comme le temps passait, nous avons compris qu’il fallait faire un autre pas, un pas qui oserait à de dire quelque chose sur ce passé pesant et douloureux. Nous avons donc longtemps négocié et enfin nous avons trouvé des formulations adéquates qui voulaient dire ‘le passé est le passé, ne nous en préoccupons plus aujourd’hui’. Dans ce sens-là, la déclaration a été un succès de la politique réelle. »

De plus, le texte de quatre pages n’a pas été adopté sans problèmes, notamment du côté tchèque. Après quatre jours de négociations, un tiers de parlementaires s’opposaient encore à certains compromis dans les expressions employées que devaient accepter les deux pays. Selon les politiciens tchèques et allemands, cet événement montre néanmoins comment les relations entre les deux Etats ont depuis évoluées, la Tchéquie et l’Allemagne devenant, comme l’a dit Angela Merkel, les « bons voisins et bons amis ». C’est d’ailleurs ce que confirme également le chef de la diplomatie tchèque de l’époque, Josef Zieleniec :

« La signature de la déclaration a été précédée par deux ou trois ans des luttes politiques, en Allemagne comme en République tchèque. Il fallait que cela réussisse… Si nous n’avions pas eu le soutien dans ces bonnes relations tchéco-allemandes, notre situation aurait aujourd’hui été beaucoup plus difficile. »

Josef Zieleniec conclu que plutôt qu’à des blessures du passé, les deux pays doivent maintenant faire face à de nouveaux défis, tels que l’unité de l’UE ou la crise migratoire. Son ancien homologue Klaus Kinkel met toutefois en garde contre les positions différentes de la République tchèque et de l’Allemagne à l’égard de certains thèmes qui pourrait de nouveau mener à une aggravation de bonnes relations bilatérales :

« Nous n’avons pas compris, et je le dit très franchement, pourquoi la République tchèque avait refusé catégoriquement des quotas de répartition de migrants, même si le nombre de réfugiés qui arriveraient dans ce pays ne serait pas très élevé. »

Plusieurs événements et projets culturels seront organisés tout au long de l’année pour commémorer cet anniversaire. Outre l’exposition intitulée « Ceux qui ont survécu les camps de concentration », qui sera inaugurée le 27 janvier au palais Nostic, le siège du ministère de la Culture à Prague, il est possible de citer par exemple une rétrospective des peintres allemands Gerhard Richter et Adolf Hölzel ou une exposition de photos rappelant la fuite, en 1989, des Allemands de l’Est vers les pays occidentaux via Prague.