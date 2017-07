Même muni de la dernière édition flambant neuve du Routard ou du Lonely Planet, le touriste à Prague a tendance à rester tout au long de son séjour dans un périmètre bien délimité et réduit, aux alentours de la place Venceslas, de la place de la Vieille Ville, du pont Charles, des quartiers de Malá Strana et du château. Bien souvent, il n’ose pas ou n’a pas même l’idée de s’aventurer dans les quartiers périphériques, ceux où les Pragois vivent et qui recèlent pourtant de nombreux charmes.

C’est pour lutter contre ce malencontreux état de fait que l’association Jůzit z.s. a pris le parti en 2011 de concevoir une carte Use-it pour la capitale tchèque. Eva Křížová est la coordinatrice du projet :

« Ce qui nous a motivé, c’est surtout le comportement des touristes qui visitent toujours le chemin royal et ses alentours et qui vont rarement ailleurs. Cela contribue aussi à dévaloriser le centre-ville pour nous, les locaux. Nous avons voulu leur montrer quelque chose en plus, leur faire découvrir des quartiers comme Vinohrady, Vršovice, Karlín, Holešovice, etc., ce qui a aussi un impact sur le centre-ville pour nous. »

Comme pour un guide classique, la carte Use-it recommande, sur un ton qui se veut cool, certains restaurants, bistros et clubs, mais ceux à priori fréquentés par les Tchèques eux-mêmes. Les incontournables de la visite de Prague sont également indiqués mais des propositions d’itinéraire à travers la ville permettent de s’en éloigner pour partir à la découverte de sites plus cachés et tout aussi intéressants. Et puis, outre des informations pratiques, gastronomiques, historiques et linguistiques, le guide dispose également d’une section « Prague gratuitement »…

« Dans cette section, nous indiquons aux touristes qu’ils ont la possibilité de visiter gratuitement la cathédrale Saint-Guy, ou bien la Ruelle d’or hors des heures d’ouverture. Nous donnons aussi des informations sur des événements gratuits comme les concerts en plein air donnés chaque jeudi au jardin Wallenstein. »

Prague n’est pas la seule ville tchèque à bénéficier d’un guide Use-it. Des cartes existent aussi pour Brno, dont une nouvelle édition vient d’ailleurs de sortir, ainsi que pour Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Český Krumlov et Plzeň. Pour publier un guide estampillé Use-it, réseau né à Copenhague au début des années 1970, il faut respecter certaines règles…

« Notre projet est membre de Use-it Europe, qui impose certaines conditions. L’une d’elles, c’est le fait que les cartes doivent être publiées en anglais. Cela n’empêche toutefois pas de les publier dans d’autres langues, au risque de perdre le label qualité Use-it. Ce n’est pas très grave mais pour nous c’est surtout une question financière. Une autre règle, c’est que les cartes doivent être gratuites pour les voyageurs. »

Ceux-ci peuvent retirer leur guide Use-it dans des points stratégiques de la ville de Prague, dans les offices de tourisme, les auberges de jeunesse ou bien encore à l’aéroport. Ils peuvent aussi le télécharger à l’adresse http://prague.use-it.travel.