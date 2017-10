Une grande exposition au Tokyo pour les 100 ans de la bande dessinée tchèque

« Pendant quatre mois, avec quatre installations différentes, nous allons pourvoir présenter la bande dessinée tchèque de façon aussi complète au Japon. »

Combien d’auteurs et combien d’œuvres montrez-vous dans le cadre de cette exposition finalement très vaste, étant donné qu’elle sera complètement renouvelée à plusieurs reprises d’ici fin janvier 2018 ?

« Cela doit faire à peu près 200 œuvres présentées. Pour chacune des quatre installations, nous avons des originaux, le gros étant bien sûr des livres, des revues, des belles pages tirées d’albums plus ou moins anciens. L’idée étant de présenter la BD tchèque dans toute sa diversité. Les Japonais connaissent relativement bien l’illustration tchèque de livres pour enfants, ils sont sensibles à des auteurs de BD comme Pavel Čech, avec son style proche de Jiří Trnka, ou encore à la création de Renata Fučíková. Mais ce qui était important pour nous, c’était de montrer tout le reste aussi, tout ce qui est un peu inattendu pour l’amateur japonais de bande dessinée, tout en mettant l’accent sur la création d’aujourd’hui. »

Parmi les auteurs exposés, on trouve Lucie Lomová dont les albums sont, par ailleurs, bien connus du public français…

« En effet, ses œuvres sont d’abord paru en France, avant d’être publiés en République tchèque. C’est une belle réussite pour un auteur de BD tchèque. Lucie Lomová fait partie des quatre auteurs dont nous montrons les originaux ; il s’agit, à part elle, de Pavel Čech, de Karel Jerie et de Nikkarin.

« Peut-être encore un mot sur les quatre épisodes de l’exposition : le premier qui vient de commencer le 29 septembre se concentre sur la création contemporaine, sur le ‘boom’ de la BD auquel nous avons assisté en République tchèque à partir de l’an 2000. C’est notamment avec Jiří Grus et son regard ironique sur la quotidienneté. Nous présentons aussi la production plus commerciale, avec des œuvres drôles et originales, dont les variations tchèques des Go-Busters de Dan Černý. Nous mettons aussi un accent sur la création de Vojtěch Mašek qui est, pour moi, un des auteurs les plus intéressants dans la bande dessinée contemporaine, avec son monde surréalisant et ses essais de BD documentaire. Les trois épisodes suivants de l’exposition vont se concentrer sur les origines de la BD tchèque et la période d’entre-deux-guerres, avec des auteurs comme Karel Vaclav Klíč, Josef Lada, avec un focus sur Punťa, un personnage créé par René Klapač, sur Ferda la fourmi d’Ondřej Sekora, bien sûr, mais également sur ‘Les flèches rapides’ de Jaroslav Foglar. La troisième partie de l’exposition évoquera l’époque communiste, à travers notamment la création de Kája Saudek et un focus sur le phénomène Čtyřlístek (une BD culte pour enfants, ndlr). Enfin, le dernier épisode de l’exposition sera consacré aux ponts entre bande dessinée, cinéma, théâtre, jeu vidéo etc. »