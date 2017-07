Elles étaient six qualifiées pour le deuxième tour, mais aucune ne sera au troisième. De la 107e joueuse mondiale, Denisa Allertová, à la troisième, Karolína Plíšková, elles sont toutes tombées sur plus fortes qu’elles. Wimbledon ne réussit décidément pas à cette dernière, qui n’a jamais réussi à dépasser le deuxième tour en six participations au tournoi londonien. Cette fois-ci, c’est la Slovaque Magdaléna Rybáriková, 87e mondiale, qui a fait chuter la championne tchèque jeudi, en trois sets (3-6, 7-5, 6-2). Le match avait plutôt bien commencé, jusqu’à ce que son adversaire ne retourne la partie. Karolina Plišková, un peu amère juste après sa défaite :

« Elle a simplement joué un peu mieux aujourd’hui. Je sais que je peux être bien meilleure que je ne l’étais dans ce match. Je peux aussi jouer plus mal. Sur l’herbe, elle a un jeu très piégeur, donc oui, c’était juste un match difficile. »

Avec cette défaite, la championne tchèque voit son ascension rapide vers la place de numéro un mondiale grandement compromise. Pas totalement exclue pourtant : une élimination d’Angelique Kerber en demies et de Simona Halep en quarts et Karolína Plíšková pourrait accéder au premier rang mondial.

L’autre Tchèque attendue, c’était évidemment Petra Kvitová, qui compte déjà deux victoires à Londres à son palmarès, en 2011 et 2014. Insuffisant pour venir à bout de l’Américaine Madison Brengle, victorieuse après trois sets (6-3, 1-6, 6-2). Pas en grande forme, la numéro 11 mondiale est pourtant satisfaite d’avoir pu rejouer Wimbledon, six mois après sa blessure au couteau subie lors d’un cambriolage de son domicile :

« Malheureusement, mon corps n’était pas au mieux. J’ai essayé, je me suis battue, mais je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé. J’ai eu du mal à respirer, et je me sentais un peu malade aussi. Cela peut arriver de temps en temps, malheureusement, cela a eu lieu à Wimbledon. Personne ne sait à quel point j’ai dû travailler pour être de retour, c’est sûrement pour cela que c’est particulièrement décevant. Cependant, cela a été formidable d’être de nouveau ici. J’avais pour objectif de jouer ce tournoi cette année, et c’est ce que j’ai fait. »

Lucie Šafárová, Barbora Strýcová, Kristýna Plíšková – la sœur de Karolina - et Denisa Allertová ont également chuté, toutes face à des adversaires moins bien classées qu’elles.

C’est du côté du tournoi masculin qu’il va falloir se pencher pour suivre le dernier Tchèque en jeu. Tomáš Berdych, seul rescapé, retrouvera sur sa route l’espagnol David Ferrer, samedi après-midi, pour le troisième tour de la compétition. Il a obtenu son ticket en quatre sets (6-4, 6-3, 6-7, 6-3) face à l'Américain Ryan Harrison.