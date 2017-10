Social-démocratie, les raisons d’une débâcle électorale

Les partis de gauche sortent laminés des élections législatives tchèques, et en particulier le plus important d’entre eux, le parti social-démocrate. Le ČSSD, principale formation du gouvernement finissant, a obtenu seulement 7,27 % des suffrages, son plus mauvais score depuis sa création en 1921. Le parti de Lubomír Zaorálek et de Bohuslav Sobotka n’a été que le sixième choix des électeurs. Il comptera désormais quinze députés contre quarante-cinq jusqu’alors. Tentative d’explication.