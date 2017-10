Pour les Tchèques, voter à l’étranger n’est parfois pas une sinécure

On se souvient des longues files d’attente qui, en mars et avril dernier, devant certaines ambassades, consulats ou écoles, à Prague y compris, avaient accompagné la tenue de l’élection présidentielle en France. A l’époque, des milliers de Français de l’étranger avaient dû s’armer de patience avant de pouvoir enfin déposer leur bulletin de vote dans les urnes.

A priori, rien de cela n’attend les Tchèques qui votent à l’étranger dans le cadre de ces élections législatives. D’abord bien sûr parce que les Tchèques qui vivent à l’étranger et qui par conséquent votent ailleurs que dans leur pays d’origine sont bien moins nombreux que les quelque 1,3 millions de Français inscrits sur les listes consulaires. On estime ainsi à un peu moins de 10 000 le nombre de Tchèques qui voteront un peu partout dans le monde ces vendredi et samedi. Consul et conseiller de l’ambassadeur de République tchèque au Maroc, Jan Czerný donne une idée de la situation à Rabat :

« La situation est calme, nous n’attendons pas de foules puisque huit personnes sont inscrites sur notre liste électorale. L’organisation peut donc sembler facile, mais on estime cependant à trois ou quatre cent le nombre de touristes tchèques qui se trouvent également au Maroc, qui ne sont basés ni à Agadir ni à Saïdia sur la côte dans le nord et qui voyagent en car à travers le pays. On peut donc très bien envisager qu’un car avec cinquante touristes à bord s’arrête à côté de l’ambassade. Si c’est le cas, nous serons prêts à les accueillir pour qu’ils puissent eux aussi faire le devoir avec leur carte électorale. En revanche, si deux cars arrivent en même temps, cela sera peut-être un peu plus compliqué (rires) ! »

Lors d’élections précédentes en 2010, c’est à l’ambassade de République tchèque à Paris que Jan Czerný travaillait. Il en garde aujourd’hui encore un souvenir amusé :

« Le bureau de vote à Paris, qui se situe à trois cent mètres de la tour Eiffel, a été celui qui a accueilli le plus grand nombre de nos concitoyens à l’étranger, aux alentours de sept cent personnes. Entre autres raisons parce que deux cars d’une cinquantaine de personnes s’y sont succédés. Les gens ont donc dû attendre un certain temps, mais cela aurait été la même chose en République tchèque que ce soit à Prague, à Karviná ou ailleurs. Si à un moment deux fois cinquante personnes arrivent en même temps, c’est toujours un peu difficile de s’organiser... »

Attendre, Soňa Jarošová ne risque probablement pas à Abuja. Cette Tchèque de trente ans, qui travaille à Niamey, au Niger, est contrainte de se rendre dans la capitale du Nigéria voisin pour voter. Elle explique pourquoi :

« Je m’étais renseignée avant de voyager ici, sachant que je serais à Niamey pendant les élections. Quels sont les moyens pour moi de voter ? Et donc comme je ne peux pas voter par correspondance ou par procuration, il faut que je me rende en personne dans une des ambassades tchèques dans la région. Le choix n’est pas très grand puisqu’il n’y a pas d’ambassade tchèque au Niger, et dans toute l’Afrique de l’Ouest il n’y a que trois ambassades tchèques : une à Dakar, une à Accra, et une à Abuja, qui est d’ailleurs une ambassade responsable de dix pays d’Afrique de l’Ouest, c’est là que j’ai décidé de me rendre. »

Bien que quelque 800 kilomètres séparent les deux villes par la route, entreprendre un voyage en voiture pour rejoindre Abuja depuis Niamey aurait été trop dangereux. C’est donc en avion avec une escale à Lomé au Togo que Soňa Jarošová, très attachée à son devoir de citoyenne, s’est rendue jusqu’à l’ambassade de République tchèque au Nigéria. Mais les formalités à remplir pour pouvoir voter à l’étranger ne sont pas toujours simples non plus :

« Il faut faire la demande par écrit, ou alors le mieux c’est de le faire en personne à la municipalité ou à au domicile, dans mon cas à Prague. C’est la municipalité qui envoie le document soit directement à la personne, soit à l’ambassade où la personne va voter. Donc il a fallu s’y prendre plus d’un mois à l’avance, et connaissant le fonctionnement des services postaux dans la région, je n’étais même pas sûre que ma carte d’électeur arrive à l’ambassade d’Abuja. Finalement elle est bien arrivée et j’ai fait une demande de visa pour le Nigéria. »

Pour l’élection présidentielle aussi en janvier prochain, Soňa envisage de répéter une expérience qui va au-delà de la conscience citoyenne :

« J’essaierai peut-être d’être en République tchèque pour cette élection, mais si je devais être à Niamey au mois de janvier pour le premier tour des élections, je m’organiserais pour voter dans une autre ambassade. Si je m’y prends suffisamment à l’avance, je pourrais joindre l’utile à l’agréable et entreprendre un voyage au Sénégal ou au Ghana. »