13-01-2017 15:14 | Denisa Tomanová

Un sergent tchèque de la 44e infanterie motorisée, dont les initiales sont C. H., a été décoré, mercredi dernier, de la médaille du service de la Politique européenne de sécurité et de défense, pour avoir neutralisé un assaillant lors d’une attaque terroriste au Mali en mars 2016. Il s’agit du premier soldat tchèque de l’histoire ainsi mis à l’honneur.

Le 21 mars dernier au soir, plusieurs hommes armés ont forcé le barrage de l’hôtel Nord-Sud à Bamako, où résidait la Mission d’entraînement de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali) et qu’une unité de soldats tchèques était chargée de protéger. Si un homme muni d’une kalachnikov et de grenades a dans un premier temps été identifié comme étant le seul assaillant, il s’est ensuite avéré qu’il s’agissait d’une attaque coordonnée avec trois autres hommes. Selon le témoignage du général de brigade allemand et commandant de la Mission d’entrainement de l’UE au Mali, Werner Albl, présent au moment de l’attaque, le sergent tchèque a préparé sans hésitation sa mitraillette, puis procédé au contrôle de la situation en échangeant des informations utiles avec les autres soldats de l’unité.

Le commandant de la mission a précisé que « dès qu’un des assaillants a ouvert le feu sur les membres de la mission, le sergent C. H. a répliqué aux tirs. Grâce à la réaction rapide et déterminée du sergent tchèque, l’assaillant a pu être neutralisé avant d’avoir pu faire des victimes parmi la population civile ou la mission militaire. »

L’attaque à l’hôtel Nord-Sud a été la troisième d’une série qui a visé la capitale malienne ces deux dernières années. Si celle-ci n’a fait qu’une victime, et ce dans le rang des assaillants, l’attaque à l’hôtel Radisson Blu, le 20 novembre 2015, a elle causé la mort de vingt-deux personnes. Le chef d’Etat-major des Forces armées tchèques, Josef Bečvář, a indiqué à propos de la réaction du soldat tchèque, originaire de la ville de Jindřichův Hradec (Bohême du Sud) :

« Il s’est décidé de façon très professionnelle et rapide. C’était une bonne décision. Il a protégé non seulement nos soldats tchèques, mais aussi les autres soldats qui opèrent dans l’état-major. »

Afin de garder son anonymat pour des raisons de sécurité, les propos du sergent héros ont été transmis par le représentant militaire de la République tchèque auprès de l’UE, Ladislav Sekan : « Au moment de la fusillade, j’ai fait de mon mieux pour ne pas mettre en danger par la répercussion des projectiles la seconde unité de militaires, qui avait été surprise par l’attaque au poste de surveillance situé à la porte d’entrée. »

La médaille a été attribuée au sergent tchèque au nom de Frederica Mogherini, haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. La récompense lui a été remise des mains du Lieutenant Général de l’état-major de l’UE, Esa Pukkinen. D’après les informations communiquées par l’armée tchèque, cette médaille constitue une des plus hautes reconnaissances du courage du personnel militaire de la part de l’UE.

Actuellement, la principale tâche de la mission tchèque est de continuer d’aider à former l’armée malienne, afin que celle-ci puisse être en mesure de se défendre contre les éventuelles attaques des islamistes radicaux. La mission de l’UE, qui est déployée dans la partie sud-ouest du Mali, est une mission de non-combat principalement axée sur la formation.