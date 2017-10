Place maintenant aux négociations

Les médias étrangers l’affirment à l’unisson, les tchèques aussi mais dans une moindre mesure selon leur orientation (et leurs propriétaires) : ces élections législatives en République tchèque, où le taux de participation a été dans la moyenne (60,84%), ont été marquées par la victoire du populisme. Le populisme d’entreprise d’abord, bien sûr, incarné par Andrej Babiš, dont le mouvement ANO constituait cependant déjà une des deux principales forces au sein de la coalition gouvernementale sortante dirigée par le social-démocrate Bohuslav Sobotka, mais aussi - et surtout pour certains observateurs – par celle du populisme nationaliste avec le SPD (Liberté et démocratie directe) de Tomia Okamura. Formation ouvertement xénophobe et anti-européenne, le SPD a réalisé un score de 10,64% qui le place en quatrième position, juste derrière le Parti démocrate civique (ODS – 11,32%) et les Pirates (10,79%), ces derniers, phénomène à l’échelle européenne, accédant à la Chambre basse du Parlement pour la première fois.

Jamais encore un parti d’extrême-droite, proche du Front national de Marine Le Pen, n’avait encore bénéficié d’un tel soutien des électeurs tchèques. Près de 540 000 d’entre eux ont voté en faveur du SPD, lui garantissant ainsi une présence conséquente à la Chambre des députés avec pas moins de vingt-deux mandats.

Ce n’est toutefois ni avec le SPD, ni avec l’ODS, qu’ANO a entamé les premières discussions pour la formation d’une nouvelle coalition gouvernementale, mission qui sera confiée à Andrej Babiš par le président de la République, Miloš Zeman. Ce dimanche, le parti vainqueur s’est entretenu dans un premier temps avec les communistes. Les Maires et indépendants (STAN), qui siègeront eux aussi pour la première fois à la chambre basse du Parlement, devaient également rencontrer Andrej Babiš et son équipe, avant les sociaux-démocrates, principaux partenaires d’ANO au sein de la coalition gouvernementale sortante, dans la soirée. Une chose semble néanmoins acquise : ces négociations ne s’annoncent pas simples.