Merkel, Macron et Cie ont fait la connaissance d’Andrej Babiš

C’était une première attendue. Par les médias et observateurs tchèques, bien sûr, mais aussi par les dirigeants européens. Deux jours après la nomination de son gouvernement, Andrej Babiš a représenté pour la première fois la République tchèque en sa nouvelle qualité de Premier ministre lors d’un sommet européen. Et à Bruxelles, jeudi et vendredi, malgré le débat toujours compliqué sur la migration, le leader du mouvement ANO a, semble-t-il, laissé une impression plutôt positive.