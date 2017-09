L’orchestre du Conservatoire de Prague se produit à Bordeaux

« Notre rencontre amicale franco-tchèque va commencer à Saint-Emilion, grande ville vinicole. Là-bas on jouera d’abord au château La Rose, puis dans l’église La Collégiale-Saint-Emilion, le 22 septembre. Ensuite, le 23 septembre nous serons dans la cours Mably à Bordeaux, pour un concert en plein air en collaboration avec la ville de Bordeaux. Le 26 septembre, en collaboration cette fois avec les Amis du Grand Théâtre, nous ferons le concert d’ouverture de la saison musicale du théâtre de l’Athénée à Bordeaux. Après, l’orchestre à cordes continuera par un concert dans la région d’Arcachon. »

Est-ce que les programmes de ces trois soirées seront identiques ?

« Non pas forcément. Dans l’église bien sûr on jouera des pièces de Bach, des concertos pour violon, Stabat Mater de Pergolèse, des pièces de Janáček, de Dvořák : ces représentations seront calmes et plus appropriées au lieu. Pour les Amis du Grand Théâtre nous joueront des opérettes, Offenbach, Piazzola, l’Ouverture de Carmen, ça va être un peu différent. »

Et pour la Cour Mably, quel sera le programme ?

« Ce sera un mélange : nous ne serons ni dans un lieu de culte, ni dans un théâtre. Il y aura à nouveau Bach, Vivaldi, Bizet, Janáček, Manon, Pergolèse. »

Est-ce que c’est la première fois que l’orchestre se produit en France ?

« Non, c’est la deuxième fois. Nous nous sommes rencontrés il y a quatre ans, ils voulaient découvrir l’Aquitaine et m’avaient demandé de l’aide. Nous avons donc organisé un petit concert à ce moment-là. Aujourd’hui l’événement est bien plus important, et il est en collaboration avec les chanteurs de l’association. »

Les membres de L’Association franco-tchèque d’Aquitaine chanteront-ils aussi ? Ce sont vos élèves ?

« Oui tout à fait, notre association a l’esprit chantant, et ce sont tous mes élèves. »

L’AFTA fêtera l’année prochaine ses vingt ans d’existence. Est-ce que vous préparez quelques choses de particulier ?

« Nous commencerons cet anniversaire à la fin de l’année 2017 : au mois de décembre, nous poursuivrons notre collaboration avec la salle de cinéma ‘Festival’, en participant notamment à l’organisation d’un hommage à Jiří Trnka, dont les films seront présentés à Bordeaux. Ensuite, il y aura deux nouveaux concerts en janvier avec les Amis du Grand Théâtre. Enfin, en avril prochain, nous aimerions partir en voyage en République tchèque à Prague et à Brno. »

www.franco-tcheque-aquitaine.com

www.stella-marisova-artiste.com