L’ONU pose le pied à Prague

Une réunion préparatoire du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC), la troisième plus importante institution de l’organisation internationale, se tenait ces lundi et mardi dans la capitale tchèque. Au programme pour les représentants de 67 pays du monde présents à Prague, discussions au ministère des Affaires étrangères sur les objectifs des Nations unies en termes de développement et voyage dans la ville de Kolín.