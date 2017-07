Quels grands noms peut-on trouver au programme ?

C’est au total 169 artistes venus du monde entier, des Etats-Unis au Japon en passant par le Sénégal, qui devraient être au rendez-vous. Pour attirer les foules, le festival mise chaque soir sur quelques têtes d’affiches internationales, comme les Anglais d’Alt-J, l’Américaine Norah Jones, les Australiens de Midnight Oil, ou les Français de Justice. Une programmation très éclectique. On pourra également évidemment écouter de nombreux artistes moins connus, tels les Tchèques de Fast Food Orchestra, qui joueront vendredi après-midi.

Le public sera-t-il au rendez-vous cette année ?

Le succès est total, puisque les pass quatre jours sont en rupture de stock depuis vendredi dernier, et que le camping du château d’Ostrava, qui accueille les festivaliers, est d’ores et déjà plein. La Pologne et la Slovaquie, toutes proches, fournissent d’importants contingents de spectateurs. L’événement, qui ne cesse de se développer, attire également des amateurs venus de plus loin. Les festivaliers n’ont pas été rebutés par les mesures de sécurité drastiques mises en place pour cette 16e édition. Des barrières de béton ont en effet été installées autour du site, par crainte d’une éventuelle attaque terroriste.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de ce festival par rapport aux autres du même type ?

Indéniablement, son emplacement. Colours of Ostrava est installé depuis 2012 à Dolní Vítkovice. C’est un ancien site sidérurgique, désormais utilisé pour différentes manifestations culturelles. La ville d’Ostrava, capitale de la Moravie-Silésie, est tristement célèbre pour sa pollution. La troisième ville de République tchèque a cependant réussi une certaine reconversion grâce à sa forte activité culturelle. Ce festival – par ailleurs labélisé « festival propre » -, s’il est son événement le plus connu, est en réalité une illustration parmi d’autres de ce dynamisme.