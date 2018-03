Les Tchèques de plus en plus nombreux à offrir un hébergement pour la nuit aux sans-abris

« Nocleženka », voilà comment on appelle ce coupon d’hébergement d’une valeur de 100 couronnes (près de 4 euros), soit le prix de deux cafés ou d’un paquet de cigarettes. Pour ce prix symbolique, les Tchèques peuvent acheter un hébergement pour une personne et une nuit dans un centre de l’Armée du Salut. Les personnes sans-abris y ont accès à des douches et on leur offre une soupe, du pain et une boisson chaude. Elles peuvent également rencontrer des spécialistes pour faire le point sur leur situation précaire.

Cette initiative d’aide aux sans-abris plaît beaucoup aux Tchèques, d’abord parce qu’elle est simple à mettre en place : l’achat du coupon peut-être effectué en ligne et ne prend que quelques secondes. Le donateur obtient ensuite un numéro du coupon qu’il vient d’acheter et lorsque celui-ci est utilisé par l’Armée du Salut, il en est informé par mail.

« Karlovy Vary, Brno, Ostrava… une partie des coupons reste ici, à Prague » : Věra Zemanová du centre pragois de l’Armée du Salut, qui dispose d’une soixantaine de lits, énumère les villes qui se redistribuent les coupons achetés sur Internet en fonction de leurs besoins.

Depuis le début de l’année, ce système d’hébergement a été élargi à Opava, une ville de la Moravie du Nord, région où l’Armée du Salut est très présente et qui compte déjà six décès, probablement liés au froid de cet hiver.

En lançant cette opération pour la première fois à la fin de 2016, l’organisation humanitaire qui a renouvelé ses activités en République tchèque en 1990, ne s’attendait pas à un tel écho : au cours de l’hiver dernier, plus de 6500 personnes démunies ont pu être hébergées gratuitement grâce à ce projet. Le chiffre sera encore plus élevé cette saison : plus de 12 000 coupons ont été achetés depuis novembre dont 4 000 ces derniers jours, où la vague de froid « Paris-Moscou » a déferlé sur la République tchèque.

Coordinatrice du projet, Lucie Stejskalová de l’Armée du Salut se félicite de cette vague de solidarité :

« Les donateurs sont très nombreux, visiblement, les gens apprécient cette initiative et, ce qui est important, partagent les informations sur le projet sur les réseaux sociaux. Nous leur sommes très reconnaissants. »

D’autres organisations caritatives tchèques viennent aussi en aide aux personnes sans domicile fixe, cette population « invisible » et encore peu connue en République tchèque, comme en témoigne le nombre très approximatif des SDF : ils seraient entre 30 000 et 60 000. Pour la mairie de Prague, au moins, il y a de quoi s’inspirer de la France, où la récente « Nuit de la solidarité » a permis de recenser, grâce à des bénévoles, près de 3 000 sans-abris dans les rues de Paris.