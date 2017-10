Les politologues : « Nous assistions à une recomposition de la scène politique tchèque »

L. M. : « Nous assistons à un deuxième temps d’une recomposition de la scène politique tchèque. Cette recomposition a commencé en 2013, avec un succès de plusieurs partis anti-système, où en tout cas de partis nouveaux, dont ANO d’Andrej Babiš qui, aujourd’hui apparaît moins comme un parti anti-système, du fait d’avoir participé pendant quatre ans au gouvernement et d’avoir dirigé des ministères importants, comme celui des Finances ou de la Justice. Le changement a donc commencé en 2013 et il a touché essentiellement la droite. Aujourd’hui, nous assistons à un écroulement assez spectaculaire de la gauche gouvernementale, avec le Parti social-démocrate qui ne dépasse pas la barre des 10%. Ceci est un héritage d’une lente érosion de confiance en la classe politique qui a commencé dès la deuxième moitié des années 1990. Tout cela dans un contexte où la République tchèque va économiquement bien, mais dans un état d’esprit qui ne correspond pas à cette situation favorable, qui est marqué par je dirais presqu’une psychose des migrants et un sentiment de menace. Ce sentiment explique certainement le score important enregistré par l’extrême droite SPD. »

Quelles seront, d’après vous, les négociations post-électorales ? Le mouvement ANO, sera-t-il en mesure de former une coalition gouvernementale viable ?

« Dans ces négociations, ANO sera incontournable. Si certains ont pensé qu’il pourrait y avoir une coalition anti-Babis de tous les petits partis qui s’allieraient contre ANO, ce scénario est quasiment impossible. L’avance d’ANO est tellement écrasante et la diversité des partis qui entreront au Parlement est trop grande pour que l’on puisse envisager une telle possibilité. ANO sera au gouvernement et mènera la danse. Il faudra compter sur l’influence du président Zeman qui va certainement vouloir tirer son épingle du jeu en essayant de peser sur ces négociations. La responsabilité sera grande sur les épaules d’Andrej Babiš qui devra décider s’il s’appuie sur des forces plutôt traditionnelles et pro-européennes qui assureraient une certaine continuité avec des gouvernements précédents ou s’il se lance dans une aventure par exemple d’un gouvernement minoritaire qui existerait grâce à un soutien direct d’un parti anti-système. Evidemment, le scénario d’un gouvernement Babis toléré par l’extrême droite par exemple ou par les communistes, ce scénario marquerait une rupture radicale avec tout ce qu’on a pu vivre depuis la naissance de la République tchèque en 1993. »

Veronika Bílková de l’Institut des relations internationales ajoute :

« La montée du populisme n’est pas spécifique seulement à la République tchèque. Nous voyons cette même tendance un peu partout en Europe. La politique actuelle est marquée par un certain déclin des partis traditionnels de gauche et de droite et par une montée des partis populistes de deux types. D’une part, il s’agit du populisme nationaliste qui prêche le retour aux valeurs traditionnelles. Ce type, représenté notamment par le parti SPD, est pourtant moins fort en République tchèque que dans d’autres pays de la région comme la Pologne ou la Hongrie. De l’autre côté, il y a ‘le populisme d’entreprise’, c’est-à-dire un populisme représenté par des personnes comme Andrej Babiš. Celles-ci font partie des élites et profitent du système politique et économique du pays, mais réussissent en même temps à persuader les gens qui ne font pas partie de ce système, qu’elles représentent une alternative à ce système. Mais de nouveau, ce n’est pas spécifique seulement pour la République tchèque. Nous voyons la même situation avec Donald Trump aux Etats-Unis ou même avec Emmanuel Macron en France. »

Andrej Babiš a fondé son mouvement ANO en 2011 et 2012 avec justement cette idée du ras-le-bol des partis traditionnels. Pensez-vous qu’il y ait parvenu ? Et quelles sont selon vous les grandes lignes du programme du mouvement ANO pour ces élections ?

V. B. : « Les grandes lignes sont toujours les mêmes : la lutte contre l’inefficacité, contre la corruption et contre les hommes politiques traditionnels. »

Pensez-vous que qu’il s’agit des thèmes qui interpellent les Tchèques ?

« Tout à fait. Et pas seulement les Tchèques. Ce sont des thèmes très attractifs un peu partout en Europe car les gens sont déçus avec les résultats de la politique des dernières décennies et veulent un changement. Cela est aussi dangereux parce qu’il peut s’agir d’un changement vers le pire. »

« Il existe des gens, aussi bien sur la scène politique que dans le public, qui ont peur d’Andrej Babiš et de ce type du ‘populisme d’entreprise’. Certains partis présentent les élections actuelles comme décisives pour l’avenir du pays. Je trouve cela un peu exagéré. Je crois que c’est plutôt le SPD qui est une sorte de force dangereuse. Son programme est vraiment extrémiste, nationaliste, chauvin. Andrej Babiš représente un autre type du populisme qui, certes, a ses problèmes mais que je ne considère pas comme un danger pour le système démocratique. »