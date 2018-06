Les nouveaux monuments culturels nationaux en République tchèque

Depuis le 1er juillet, la République tchèque compte 19 nouveaux monuments culturels nationaux. Sur décision du gouvernement, un ensemble de sites importants de pèlerinage et de bâtiments sacrés a été rajouté à la liste des monuments classés. Les monuments culturels nationaux bénéficient du plus haut degré de protection. En République tchèque, il existe en tout plus de 300 monuments de ce type.

Voici la liste des sites importants de pèlerinage désormais classés monuments culturels nationaux :