Les meilleures bibliothèques tchèques ont été récompensées

« C’est une activité bénéfique pour tout le monde. Il existe peu de livres audio pour les enfants malvoyants et ce projet permet de combler ce déficit. D’un autre côté, cela ouvre de nouveaux horizons aux enfants qui lisent les livres au studio pour leurs copains handicapés », explique Eliška Bejčková, réalisatrice à la radio de Liberec, qui enregistre avec les élèves des écoles de la région de Bohême du Nord des livres audio pour enfants et adolescents.

« Les enfants lisent des histoires aux enfants malvoyants » : ce projet réalisé depuis 2001 a valu à la Bibliothèque régionale de Liberec un prix du ministère de la Culture. Les récompenses ont été distribuées ce vendredi au Klementinum de Prague et c’est la petite commune de Křtiny, située à une vingtaine de kilomètres de la métropole morave de Brno, qui peut se targuer de disposer la meilleure bibliothèque tchèque de l’année 2017. En effet, les 800 habitants de la bourgade profitent d’une bibliothèque rénovée et moderne qui invite les lecteurs à se reposer, leur bouquin en mains, sur un sofa et où les enfants (et pourquoi pas les adultes) peuvent s’allonger sur des coussins par terre pour feuilleter leurs revues ou livres préférés.

D’autres bibliothèques encore, comme celles de Zruč nad Sázavou ou de la commune de Velká Hleďsebe ont été primées entre autres pour leur collaboration avec des associations locales, pour leur action visant à encourager la vie communautaire. En effet, à l’époque numérique, les bibliothèques s’efforcent de sortir des sentiers battus pour attirer les lecteurs. La Bibliothèque de Most, en Bohême du Nord, par exemple, a installé des ruches à l’intérieur et sur le toit du bâtiment. « C’est une manière de montrer au public qu’il est tout à fait possible d’élever des abeilles en ville », explique Tomáš Ondrášek, le directeur de cette bibliothèque pas comme les autres qui se spécialise également dans l’élevage des perroquets.

Pour en revenir à des données statistiques : le nombre d’emprunts de livres baisse progressivement depuis 2011 (58,2 millions de livres empruntés en 2016 contre 60 millions l’année précédente). Cette diminution concerne avant tout les ouvrages de vulgarisation scientifique. En revanche, les bibliothèques enregistrent une augmentation des documents téléchargés qui ont été 43 millions l’année dernière.

Toujours est-il qu’avec plus de cinq bibliothèques pour 10 000 habitants, la République tchèque dépasse largement la moyenne européenne qui est de 1,3 établissement pour le même nombre d’habitants. Mais, on le sait bien, quantité ne veut pas toujours dire qualité : selon les données publiées par l’agence de presse ČTK, près de 1800 bibliothèques tchèques se plaignent d’un manque de soutien financier qui leur empêche de renouveler leur stock de livres.