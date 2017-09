Les épiceries sans emballage rencontrent un succès en Tchéquie

Le concept d’une épicerie est simple, comme l’explique Gabriela Matějovská qui tient une épicerie zéro déchet à Ostrava, en Moravie du Nord :

« Nous essayons de minimiser la quantité d’emballages individuels. Dans les supermarchés, presque tous les produits ont des emballages non réutilisables. C’est absolument inutile. Nous proposons alors aux clients de venir avec leurs propres emballages qui peuvent être réutilisés. »

Les clients peuvent aussi venir dans une telle épicerie les mains vides. Gabriela Matějovská :

« Les gens peuvent déposer chez nous les emballages dont ils n’ont plus besoin. Nous les prêtons ensuite aux clients qui peuvent se servir et remplir leur pot. »

On y vend de tout : des céréales et des légumineuses, du miel, de l’huile d’olive… Les clients achètent tout en vrac, en emportant leurs bocaux, sacs en papier ou en tissu, histoire de gaspiller moins et de contribuer à la protection de la planète.

Après l’ouverture d’un tout premier magasin sans emballages à Prague, en 2014, une deuxième épicerie a donc vu le jour cette semaine dans le quartier de Bubenec, dans le 6e arrondissement de Prague. Mis en place par l’ONG Bezobalu (Sans emballage), elle propose aussi des produits d’hygiène et de beauté.

La boutique dispose également d’un centre de formation destiné en premier lieu aux commerçants et producteurs désireux de préserver l’environnement. Pour le moment, ils sont plus de 200 à s’être adressés à l’ONG Bezobalu qui compte, elle, ouvrir bientôt ses filiales à Jihlava, Opava et dans d’autres villes encore.