26-01-2017 15:12 | Alžběta Ruschková

Elégance, beauté, mais aussi sauts difficiles – depuis mercredi et jusqu’à dimanche, la République tchèque accueille, pour la première fois depuis dix-huit ans, les championnats d’Europe de patinage artistique. Un sport qui jouit d’une grande popularité auprès des Tchèques, comme en témoigne le nombreux public à Ostrava, où les tribunes ont été remplies dès la première journée de compétition.

Un spectacle d’une centaine de patineurs et patineuses, avec à leur tête le dernier Tchèque champion d’Europe, Tomáš Verner, a ouvert, mercredi après-midi, l’édition 2017 de ces championnats d’Europe. Malgré le froid, l’ambiance dans l’Ostravar Arena était excellente. Les nombreux spectateurs tchèques ont en effet attendu le retour dans leur pays de cette grande fête du patinage artistique pendant de longues années.

Organisés à cinq reprises à Prague, les championnats d’Europe de patinage artistique se tiennent à Ostrava, la capitale de la Moravie-Silésie, dans l’est du pays, et la troisième plus grande ville tchèque, pour la toute première fois. Pourtant, cette ville industrielle, qui souffre d’une réputation parfois injustifiée, est une habituée de grands événements sportifs : en 2015, elle a accueilli le championnat du monde de hockey sur glace et elle organisera, en février prochain, une rencontre de la Fed Cup de tennis. Mais comme l’explique un chauffeur de taxi local, la compétition en cours est quelque chose de différent :

« Du tennis, on en a tous les ans. Mais ce n’est pas un événement de l’importance de ces Championnats d’Europe de patinage. »

Au moment de l’entrée sur la glace des représentants tchèques, le public ne cesse d’applaudir. Participant pour la première fois dans la catégorie des seniors, les champions de monde juniors dans la catégorie couple, Anna Dušková et Martin Bidař, saisissent leur chance et finissent à la 7e place après le programme court mercredi. La première étape s’avère réussie aussi pour la patineuse Michaela Lucie Hanzlíková, âgée de 17 ans, qui finit quinzième. Juge internationale tchèque, Olga Žáková présente ses premières impressions de la compétition :

« On voit qu’il s’agit d’une année préolympique parce que le niveau s’est de nouveau amélioré. Nous pouvons même dire qu’il y a eu plusieurs performances excellentes. Michaela Lucie Hanzlíková m’a procuré le plus grand plaisir. Elle a patiné ‘sans peur et sans reproche’, et ce bien qu’elle soit toujours une junior. C’est vraiment une très jeune fille. La quinzième place est donc un succès inespéré. »

Le seul patineur tchèque à avoir de réelles chances de podium est toutefois Michal Březina, médaillé de bronze à Zagreb (Croatie) en 2013 : à Ostrava, il espère donc bien retrouver les sommets dans une grande compétition pour la deuxième fois de sa carrière. Cependant, de nombreux Tchèques figuraient, jusqu’à récemment encore, parmi l’élite mondiale du patinage artistique. Comment expliquer cette relative décadence de ce sport dans le pays ? Olga Žáková :

« C’est dû notamment au fait que nous avons peu de patineurs. Imaginez qu’une seule équipe à Moscou regroupe plus de patineurs que nous n’en avons dans toute la République tchèque. C’est donc naturel. Mais je dirais au contraire que c’est un miracle que parmi le peu de patineurs tchèques, nous ayons des champions de monde juniors, mais aussi Tomáš Verner et maintenant Michal Březina qui est dans le top 10 dans la catégorie des hommes. Quand nous nous rendons compte du nombre de patineurs tchèques, nous sommes donc plutôt une puissance mondiale ! (rire) »

A Ostrava, la chance sourit également aux Français. Le couple Vanessa James et Morgan Ciprès a terminé deuxième du programme court :

Vanessa : « Nous sommes dans les nuages là ! »

Morgan : « C’est vrai, nous sommes un peu dans les nuages parce que c’est super ce qui nous est arrivé aujourd’hui. Nous avons beaucoup bossé, nous avons fait beaucoup de changements, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Je pense que nous sommes bien plus préparés que la dernière fois, quand nous avons échoué. Nous prouvons enfin que nous sommes à la hauteur de nos ambitions et que dire qu’un jour nous pourrions faire un podium n’était pas seulement un délire. »

D’autres vedettes du patinage artistique, comme les doubles tenants du titre en danse, les Français Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron, ou bien entendu le multiple champion du monde espagnol Javier Fernandez, se présenteront à Ostrava jusqu’à dimanche. Il ne faut pas oublier un grand come-back avec le retour à la compétition de la quintuple championne d’Europe Caroline Kostner.