Le skateboard mondial se réunit à Prague pour la Mystic SK8 Cup

Du 29 juin au 1er juillet, les skateurs de la Mystic SK8 Cup vont devoir enchaîner leurs figures les plus impressionnantes, communément appelées « tricks », pour espérer l’emporter. Plus de 150 sportifs professionnels et amateurs, venant de près de vingt-cinq pays, sont ainsi attendus pour l’événement. A côté du skatepark, un espace a été aménagé pour la programmation musicale de la compétition avec une scène live, qui accueillera des groupes de divers styles musicaux, ainsi qu’une deuxième scène où défileront des DJs après 22 heures. Des ateliers artistiques et un espace pour les enfants ont aussi été prévus.

Pour son édition 2018, le skatepark du la Mystic SK8 Cup a bénéficié de quelques améliorations, puisque la surface a été changée et que de nouveaux obstacles ont été ajoutés. Tomas Rejman, organisateur de la compétition, commente :

« Les skateurs étrangers, qu’il s’agisse des Américains, des Brésiliens ou des Japonais, affirment que notre skatepark est le plus intéressant en Europe car ils n’ont pas besoin de prendre beaucoup d’élan. Il est possible de faire tout le skatepark en poussant au sol seulement deux ou trois fois. Les obstacles sont plus hauts ce qui permet rouler plus vite. En même temps, notre skatepark est assez difficile du point de vue technique. Les figures que font les skateurs aujourd’hui sont tout à fait différentes de celles réalisées il y a quinze ans. Nous proposons donc des obstacles qui permettent de faire ces figures difficiles, tout en gardant la fluidité de la course. »

La première phase de la compétition commence ce vendredi avec les pré-qualifications. Les skateurs s’affronteront sur deux disciplines : la rampe, qui se pratique dans un « bowl », une sorte de grande piscine vide aux contours arrondis, et l’épreuve de « street », où ils évoluent sur un parcours qui comporte plusieurs obstacles comme des pentes, des bordures ou des escaliers. Dimanche, les demi-finalistes et les finalistes rivaliseront aussi sur l’épreuve des meilleures figures. Le jury prendra en compte la qualité des figures exécutées, mais aussi la vitesse, la hauteur des sauts ou encore l’originalité de la performance.

Cette année les juges ont été sélectionnés par la World Cup Skateboarding (WCS), la ligue internationale qui organise les championnats du monde. La Mystic SK8 Cup, qui a organisé ses quatre dernières éditions avec une autre ligue de skateboard, l’Association of International Skateboarders, a annoncé cette année son retour auprès de la WCS, en raison de sa nomination par le comité des sports olympique comme organisation officielle pour la discipline. En effet, le skateboard a été reconnu sport olympique en août 2016 et sera donc présent aux Jeux de Tokyo en 2020.

Plusieurs figures importantes du skateboard participent à la compétition de ce week-end. On compte parmi elles l’Américain Ke'Chaud Johnson, vainqueur de l’édition 2017, mais aussi les équipes olympiques espagnole, allemande et française. Côté tchèque, Martin Pek, troisième de la compétition l’an dernier, mais aussi Maxim Habanec sont notamment présents. Pour les sportifs tchèques, l’événement pourrait être l’occasion de faire valoir leur talent, au moment où l’association tchèque de skateboard est justement en train de monter son équipe nationale.