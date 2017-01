11-01-2017 15:12 | Denisa Tomanová

Depuis la fin de la semaine dernière, la vague de froid intense venue de Scandinavie, qui a figé l’Europe, a déjà fait plus de soixante victimes. La République tchèque, elle aussi frappée par cette vague, fait pour l’instant état de six victimes, dont trois à Prague. Les personnes les plus vulnérables restent évidemment les sans-abris.

Si la Pologne est le pays le plus touché par cette vague de froid, des records de température ont également été enregistrés ces derniers jours en République tchèque. Dans la nuit du samedi à dimanche, le parc de Šumava a enregistré la température la plus faible, à savoir -34,6 °C. Dans la nuit de mardi à mercredi, le point le plus froid a été enregistré à Rokytská slať, toujours dans le parc de Šumava, où il a fait -27,5 °C. Dans la majorité des cas, les températures nocturnes variaient entre -18 °C et -13°C.

Depuis vendredi dernier, la vague de froid a fait six victimes dans le pays. Le porte-parole des services ambulanciers, Dominik Horn, a indiqué que quatre des six victimes étaient des personnes sans domicile fixe. Dans la mesure où ces dernières sont les personnes les plus touchées, la ville de Prague propose deux centres d’accueil. Un premier centre est situé sur la péniche Hermes, sur la rivière Vltava sous le pont Štefánik, tandis que le second centre se trouve dans le troisième arrondissement de la capitale tchèque. A Prague, il y a près de 800 places disponibles destinées aux sans-abris. En fin de semaine dernière, la capacité d’accueil des centres n’étaient remplis qu’à 85%, mais les places se remplissent très vite depuis, d’autant plus que l’accès y est désormais gratuit.

Le directeur des services sociaux de l’Armée du Salut (Armáda spásy), Jan František Krupa, a fait savoir à ce sujet :

« Nous sommes en mesure de réagir lorsque nous obtenons des informations de la part de citoyens, qui nous alertent à propos de personnes dans la rue qui pourraient mourir de froid. L’Armée de Salut peut alors intervenir dans de telles situations. Ses travailleurs peuvent conduire la personne dans le centre d’accueil de l’Armée de Salut, ou dans un autre centre. »

Certains centres d’accueil de jour proposent également aux sans-abris de dormir dans des salles de jour. Les autres grandes villes tchèques comptent élargir les capacités des centres d’accueil destinés aux sans-abris. Des travailleurs sociaux se relaient notamment dans la distribution de nourriture, de couvertures supplémentaires ou de vêtements. Pour la première fois, des jeunes scolarisés les aident dans cette tâche, comme l’explique Radim Nigrin, organisateur du projet « Hrdá škola » (Ecole fière) :

« Les écoles ont cette force qu’elles peuvent montrer aux élèves qu’il est nécessaire de penser aussi aux autres. Et en même temps, cette initiative représente une autre possibilité pour récolter beaucoup de vêtements. »

Les deux autres victimes du froid en République tchèque sont décédées à deux endroits différents, dans la ville de Karviná, en Moravie-Silésie, et dans la ville de Brno.

Les services des montagnes de Jeseníky et des monts des Géants (Krkonoše) mettent également en garde contre le risque d’avalanche, qui se situe actuellement au niveau trois. Le froid complique également la situation dans les transports, et ce principalement dans la région de Liberec, où de fortes rafales de vent sont attendues. Les météorologues prévoient de nouvelles chutes de neige sur l’ensemble du territoire à partir de ce mercredi soir.

Néanmoins l’Institut hydrométéorologique tchèque prévoit une légère hausse des températures à compter de jeudi, mais une nouvelle vague de froid est prévue pour le début de la semaine prochaine.