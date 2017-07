C’est dans une caravane et sous deux petits chapiteaux installés pour trois jours sur la pelouse du Parc des expositions, dans le quartier de Holešovice, que l’on peut rencontrer la jeune troupe, créée il y a un an. Au programme, deux concepts : le « chill-out nomade » l’après-midi, un espace de repos où la troupe réalise également nattes africaines, tatouages au henné ou encore photos polaroïd ; place aux spectacles ensuite dans la soirée, avec une spécificité puisqu’ils ne sont prévus que pour un seul spectateur. Aude Martin, membre de la compagnie, nous parle de ses influences :

« Ce sont des inspirations de plusieurs compagnies de théâtre itinérantes. Cela part aussi des vieux cirques et spectacles forains où on pouvait entendre : ‘Venez voir la femme à barbe ou l’homme sans tête’. Les gens entraient dans un espace fermé et pouvaient découvrir un personnage. On a essayé de l’ouvrir à une forme théâtrale, où ce n’est pas uniquement du voyeurisme et du ‘venez voir la personne’. Il se passe plutôt un échange. Ce qu’on voulait faire c’est surtout travailler un rapport intime avec le public, pas comme le théâtre de rue qui fait un spectacle pour 250 personnes. On voulait jouer à l’extrême inverse, faire quelque chose juste pour une personne, remettre la rencontre et l’intime au cœur de nos spectacles. »

C’est lorsqu’elle travaille sur un festival de théâtre itinérant près d’Avignon qu’Aude Martin a l’idée de ce concept. Entre temps, elle dirige l’Alliance française de Brno et rencontre en République tchèque ceux qui deviennent les différents membres de sa compagnie. Si le concept qu’elle propose est relativement répandu en France, le public tchèque y est moins habitué.

« Ici, il y a beaucoup de surprise et de curiosité. Les gens ne savent pas à quoi s’attendre, et parfois ils ne savent pas vraiment comment réagir. Est-ce qu’il faut applaudir ? Est-ce que c’est un spectacle ? Il y a des émotions fortes qui ressortent de cela. Des gens ont déjà pleuré, car cela peut être assez poétique aussi. »

Une fois le festival Za dveřmi terminé, le Cabaret Nomade repartira sur les routes de République tchèque. Les projets ne manquent pas : un « spectacle plus grand », une tournée européenne, mais ce qui tient particulièrement à cœur à Aude Martin, c’est la mise en place, à l’automne, de leur propre festival itinérant.

« Ce que j’aimerais bien surtout, c’est créer notre propre festival dans des villages, là où il n’y a pas de théâtre, là où il n’y a pas de festival. C’est pour cela que nous avons le chapiteau. Nous avons une structure qui est prête à voyager, c’est vraiment le principe du théâtre itinérant : apporter le théâtre où il est absent. Un peu comme les escargots qui voyagent avec leur maison sur le dos, nous voyageons avec notre théâtre sur le dos. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet : http://www.lecabaretnomade.com/