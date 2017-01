10-01-2017 16:04 | Guillaume Narguet

Le scandale du dopage institutionnalisé en Russie constitue, ces derniers mois, un des thèmes majeurs de l’actualité sportive. Sport en plein développement en République tchèque ces dernières années, le biathlon a lui aussi, comme de nombreux autres sports, était touché par cette affaire, des cas de dopage ayant été dénoncé en Russie. C’est la raison pour laquelle, aux côtés notamment de Martin Fourcade, très engagé, les biathlètes tchèques réclament à l’IBU (International Biathlon Union), qu’ils estiment trop passive, l’instauration de règles plus strictes que celles actuellement en vigueur pour lutter plus efficacement contre le dopage.

Si le biathlon tchèque a fait parler de lui en fin de semaine dernière à Oberhof (Allemagne), ce n’est pas uniquement en raison des performances de ses représentants sur la piste. Certes, les cinq podiums sur lesquels ils sont montés lors de cette étape de Coupe du monde qui constitue traditionnellement un des temps forts de la saison, ont marqué les esprits. Mais les Tchèques sont apparus également très actifs dans les coulisses en marge des différentes épreuves. Mercredi, la veille de sa deuxième place dans le 10 kilomètres, Michal Šlesingr est ainsi monté au créneau pour réclamer aux dirigeants de l’IBU un durcissement des règles en vigueur.

Parmi les sanctions envisagées figurent notamment l’interdiction à vie pour les sportifs convaincus de dopage une fois dans leur carrière de participer aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde, ou encore la réduction du nombre de biathlètes en Coupe du monde pour les fédérations nationales dont plusieurs représentants feraient l’objet d’une suspension. Comme l’a expliqué Martin Fourcade, qui s’est exprimé publiquement à Oberhof, les sportifs engagés demandent à l’IBU d’aller au-delà des règles imposées à l’échelle mondiale, à savoir les deux ans de suspension fixés par l’Agence mondiale antidopage. L’idée principale est que la nouvelle sévérité des sanctions dissuade les biathlètes tentés d’avoir recours à des produits dopants pour améliorer leurs performances avant qu’il ne soit trop tard. Bien conscient toutefois que ce n’est pas là la volonté de tout le monde, Michal Šlesingr précise quel est l’avancement des choses actuellement :

« Nous discutons de tout cela entre sportifs, nous cherchons quels sont les droits et compétences. Il faut que nous soyons bien préparés de façon à pouvoir faire valoir nos exigences et à pouvoir réclamer ce que les dirigeants sont en mesure de satisfaire. Il y a certains points dont nous exigeons qu’ils soient réglés très rapidement, et d’autres à l’avenir. La situation est critique et je pense que l’IBU fait preuve d’un trop grand laxisme. »

Michal Šlesingr et les autres biathlètes tchèques sont soutenus dans leur démarché par leur fédération, qui, que ce soit en République tchèque ou à l’étranger, jouit actuellement d’une excellente réputation. Et ils sont soutenus très concrètement, comme l’explique le président de la Fédération tchèque de biathlon, Jiří Hamza :

« Nous avons adressé une deuxième lettre ouverte à l’IBU depuis la publication du rapport McLaren (rapport d'enquête sur le trucage des tests antidopage lors des JO d'hiver de 2014 à Sotchi) qui fait état de trente-et-un biathlètes russes. Pour résumer, il nous semble que l’IBU ne prend pas les mesures adaptées à la gravité de la situation. Pour l’instant, les noms des coupables n’ont pas encore été communiqués et aucune sanction n’a été prise à l’encontre de la Russie. Or, nous pensons qu’une chose comme un système de dopage organisé par un Etat ne devrait plus exister aujourd’hui. »

La République tchèque exige donc des mesures rapides, concrètes et très sévères ; des mesures qui doivent être le fruit, toujours selon Jiří Hamza, d’une discussion instructive entre toutes les parties intéressées :

« Bien sûr, nous ne pouvons rien entreprendre sans l’agrément des premiers concernés, qui sont les sportifs. Mais notre position est très claire. La question est de savoir quelle sera la position du reste du monde du biathlon. Nous avons discuté de la chose avec des pays comme la Norvège ou la France. Je pense pouvoir affirmer que la volonté de l’immense majorité est d’avoir un sport propre avec une tolérance zéro pour le dopage. Mais il faut être réaliste et aussi tenir compte du fait qu’il y a beaucoup de fédérations des pays de l’Europe de l’Est ou post-russes qui sont influentes au sein de la fédération internationale, et nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que des mesures révolutionnaires soient prises. Cela n’enlève rien au fait qu’il faut continuer à discuter et trouver une solution satisfaisante pour tout le monde plutôt que de faire comme si rien ne s’était passé. Ce serait là la pire des solutions. »

Une hypocrisie vivement critiquée aussi par Martin Fourcade, mais qui n’est pas propre non plus seulement au biathlon.