La Tchéquie veut montrer qu’elle aide les réfugiés, mais pas sur son sol

Avec les pays de Visegrád, la République tchèque, on le sait, refuse tout net de prendre sa part dans l’accueil des centaines de milliers de réfugiés arrivés en Europe ces dernières années. Prague aimerait pourtant montrer qu’elle est sensible à leur sort et leur vient en aide. C’est la démonstration à laquelle s’est livré jeudi le Premier ministre Bohuslav Sobotka, qui recevait son homologue italien, en présentant un programme commun de soutien aux migrants en Côte d’Ivoire.