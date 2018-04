La science des rayons X : des chercheurs tchèques du Synchrotron de Grenoble

Inauguré il y a une vingtaine d’années sur le polygone scientifique de Grenoble, l’Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron est situé à proximité immédiate de l’Institut Laue-Langevin (ILL), que Radio Prague vous a également fait visiter. Alors que l’ILL exploite une des sources de neutrons les plus intenses au monde, l’ESRF produit une lumière synchrotron extrêmement puissante et brillante, beaucoup plus forte que les rayons X, utilisés dans les hôpitaux. Ce rayonnement est produit par des électrons de haute énergie qui circulent dans un anneau de stockage. Un anneau qui détermine, par conséquent, la forme circulaire du grand bâtiment de l’ESRF de plus de 300 mètres de diamètre. Mariée à un scientifique français et mère de quatre enfants, la physicienne tchèque Petra Pernot travaille à l’ESRF depuis la fin de ses études, dans les années 1990. Elle nous fait visiter les lieux :

« Nous nous trouvons dans le hall expérimental qui ressemble à un grand tunnel et où nous voyons différentes stations spécialisées. Nous sommes au-dessus d’une construction ronde en béton. Elle abrite l’anneau de stockage où nous faisons tourner des électrons à une vitesse proche de celle de la lumière. Pendant leur voyage, les électrons passent par différents types d’aimants. Lorsqu’ils se retrouvent dans un champ magnétique, leur trajectoire change et ils émettent des rayons X de façon tangentielle. Un faisceau de photons sort ensuite de l’anneau de stockage dans une des quarante stations expérimentales disposées elles-aussi de façon tangentielle autour de l’anneau. »

Dans ces laboratoires spécialisés, le rayonnement synchrotron est utilisé pour différents types d’expériences basées sur l’interaction des matières avec les rayons X. Dotées d’instruments de pointe, ces stations, appelées aussi des lignes de lumière, permettent d’étudier la structure des matériaux et des protéines. On peut aussi y créer de hautes pressions et températures pour simuler les conditions du centre de la Terre… De récentes études menées par les chercheurs au synchrotron ont par exemple prouvé que l’encre des tatouages migrait dans le corps sous forme de nanoparticules jusqu’aux ganglions. D’autres travaux ont permis de mieux comprendre la formation de la mélanine et pourraient servir à fabriquer des produits cosmétiques censés éliminer les tâches dues au soleil.

D’autre part, les rayons X extrêmement puissants permettent de scanner des objets précieux. Petra Pernot explique :

« Dans certains laboratoires, les chercheurs utilisent la tomographie aux rayons X. C’est est une technique d'imagerie qui permet de reconstituer la structure interne d’un objet en 3D, sans le casser ou l’endommager. Pour les paléontologues notamment, il est intéressant d’examiner ainsi des partis des squelettes des dinosaures ou leurs embryons. Ceux-ci sont souvent incrustés dans des pierres et invisibles de l’extérieur. »

Petra Pernot est responsable d’une ligne de lumière axée sur la biologie structurale. Les chercheurs y utilisent la technique de diffusion aux petits angles pour étudier les protéines en solution, dans un milieu proche de celui d’un corps humain. Leurs recherches permettent par exemple d’améliorer les effets de certains médicaments.