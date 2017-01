Faits et événements La République tchèque se souvient de Jan Palach

17-01-2017 14:56 | Denisa Tomanová

La Journée de la mémoire de Jan Palach, étudiant qui s’est immolé par le feu le 16 janvier 1969 sur la place Venceslas à Prague, a été commémorée à travers tout le pays ce lundi. Cet acte à la fois courageux et désespéré de Jan Palach, qui s’était qualifié de « première torche humaine » dans sa lettre d’adieu et qui est décédé trois jours plus tard, continue de susciter de l’émotion et un profond respect. Celui qui était alors un simple étudiant de philosophie est ainsi devenu un symbole du combat en faveur de la démocratie.