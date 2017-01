25-01-2017 13:29 | Lucile Meunier

Ce jeudi, la Nuit des Idées est organisée pour la première fois en Tchéquie, à l’Institut français de Prague (IFP). Après le réel succès rencontré l’an passé à Paris, l’événement s’exporte cette année dans de nombreux pays du monde. Nous avons rencontré son organisateur en Tchéquie, Yohann Le Tallec, de l’IFP, qui a commencé par détailler le concept de cette nuit spéciale :

« Le concept est assez simple, c’est à partir d’un thème qui cette année est ‘Penser un monde commun’, et je crois que c’est un thème d’actualité, qui permet de regrouper des intervenants d’horizons divers dans chacun des pays partenaires de cette opération. Quand j’entends ‘d’horizons divers’ naturellement nous aurons des universitaires mais également, et c’est peut-être plus important, des personnes du monde associatif, de la société civile au sens large. »

Cette année, cette soirée s’articulera autour du thème « Un monde commun ». Pourquoi ce thème, qu’est-ce que cela signifie vraiment ?

« Il permet de décrire le monde tel qu’il est. C’est-à-dire, en négatif, les facteurs de fragmentation. Nous avons donc là des questions très ancrées dans l’actualité : la montée des populismes par exemple témoigne d’une nouvelle séquence politique, au sens plein du terme. Comment arriver à décrire cette montée des populismes, à la comprendre, et comment imaginer un retour vers le commun, c’est-à-dire vers des choses qui sont communes en s’affranchissant des frontières ? »

Pensez-vous que ce thème est particulièrement important en République tchèque et en Europe centrale ? Ces sujets touchent-ils plus cette région que d’autres ?

« Donc, nous sommes dans un espace géographique au cœur de ces questionnements très liés avec ce que l’on nommait la crise des migrants, qui a été vraiment un sujet d’actualité ici. Donc là, nous étions déjà dans ce ‘Penser un monde commun.’ »

Quel est le programme de cette soirée ?

« Le premier moment porte vraiment sur des questions de nature politique puisqu’il s’agit des questions de la crise des valeurs démocratiques avec un point d’interrogation, et également des nouvelles formes d’engagement citoyen. A 20h15, nous aurons une séquence assez différente, pendant 30 minutes, cela va nous permettre de travailler sur la découverte des vins et des fromages de France, avec une entreprise, Fransýr. A partir de 20h45, nous allons aborder la question de comment ‘Penser un monde commun’, mais cette fois-ci à travers l’image, pour une séquence d’environ 1h30. Cette séquence va se clore sur un direct avec Varsovie qui, à la même heure aborde le même type de questions avec des intervenants polonais. Et nous finirons en musique, et là j’y tenais particulièrement, avec un des meilleurs jazzmen tchèques, Roman Pokorný qui, pour un concert exceptionnels sera à l’Institut Français de Prague, au Café 35, là où nous nous trouvons en ce moment, à partir de 22h30. Nous finirons la soirée, et largement le début de la nuit avec lui. »

J’étais assez étonnée de voir que la Pologne et la République tchèque étaient les seul pays d’Europe centrale et orientale, à avoir proposé cette édition, cette année. Pensez-vous que le concept va s’étendre au reste de cette région ?

« En fait, la question est souvent la capacité de la structure à faire face à un événement. Donc oui il n’est qu’à souhaiter que nos collègues effectivement proches, c’est-à-dire nos collègues hongrois, slovaques, ou autrichiens plus au sud, participent à cette opération. Mais je tiens cela dit à préciser que le débat d’idées, donc le programme 2017, qui est consacré aux nouvelles formes d’engagement citoyen, est prévu à l’échelle régionale avec Budapest, Bratislava et Prague. »

Rendez-vous donc jeudi à partir de 19h à l’Institut français de Prague pour cette première Nuit des Idées en Tchéquie. Le programme complet de la soirée est disponible sur le site de l’institut.