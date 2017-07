« Il convient de se préoccuper en priorité de l’intérêt concret d’un enfant concret dans une situation concrète. » C’est en ces termes que, devant micros et caméras, la juge Kateřina Šimáčková a justifié son verdict rendu quelques instants plus tôt lundi à Brno, où siège la Cour constitutionnelle. Autrement dit, l’intérêt de l’enfant doit primer sur des principes abstraits, la juge estimant que les deux hommes et les deux enfants menaient ensemble une vie de famille en bonne et due forme protégée par la Charte des droits et libertés fondamentaux, un document adopté en 1991 en Tchécoslovaquie et toujours en vigueur dans le cadre du système constitutionnel de la République tchèque.

« J’ai toujours voulu avoir mes propres enfants. Et vers nos 34-35 ans, nous nous sommes dit qu’il était temps de fonder une famille. Nous avons alors commencé à chercher une mère porteuse et une donneuse d’ovocytes », a expliqué Jiří Ambrož, le parent tchèque à la Télévision tchèque.

« Quand nous avons été enceints pour la première fois, nous avons transformé deux embryons. Le premier a été fécondé par un de mes spermatozoïdes et le second par un spermatozoïde de mon mari. Mais seul un de deux embryons a abouti à la naissance de notre fille Olivia. »

Les deux hommes ne savent donc pas qui est le parent biologique de leurs deux enfants. Pour autant, sur les deux actes de naissance émis par les autorités américaines, tous deux figurent comme les parents. Un cas de figure impossible en République tchèque, le droit local ne reconnaissant pas l’adoption d’un enfant par deux personnes du même sexe. Une situation qui peut être source de problème en République tchèque, où la famille passe régulièrement ses vacances et qui est le pays d’origine de Jiří Ambrož :

« Mon mari n’a aucun droit sur les enfants. Cela signifie que s’il m’arrivait quelque chose en République tchèque ou si un de nos enfants devait être hospitalisé, il n’aurait même pas le droit de visite. »

Initialement, la Cour suprême n’avait reconnu le droit de parenté qu’à Jiří Ambrož. Ce jugement a donc été invalidé par la Cour constitutionnelle, qui s’est basée sur une réglementation permettant aux tribunaux tchèques de reconnaître les décisions juridiques étrangères en matière d’adoption. La Cour a toutefois souligné que le jugement rendu ne signifiait pas que les deux membres des couples homosexuels en République tchèque, qui peuvent vivre en relation de partenariat enregistré depuis 2006, seront désormais autorisés à adopter un enfant. Cette possibilité reste pour l’heure réservée à un seul membre du couple, une adoption conjointe comme une adoption par le partenaire « pacsé » restant donc impossibles (cf. : www.radio.cz/fr/rubrique/faits/les-couples-homosexuels-pacses-pourront-adopter-un-enfant).