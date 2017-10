La Bohême du Sud se met à l’heure francophone

Quelle est aujourd’hui la présence du français et de la francophonie à České Budějovice, que ce soit en termes linguistiques ou culturelles ?

« Le français en Bohême du Sud lutte pour survivre. Pour des raisons économiques et géographiques, le français est un peu en recul dans la région. Mais justement via des activités culturelles comme notre festival ou celles mises en place par les lycées de la région – nous avons tout de même deux lycées à section bilingue -, il reste une présence francophone importante et visible dans la région. »

Quels sont principaux objectifs du festival Bonjour Budějovice ! ?

« Le festival Bonjour Budějovice ! est le nouveau nom d’un festival plus ancien qui était le festival d'automne, un festival mis en place par les différentes alliances du pays en octobre-novembre. Nous avons fait le choix de changer de nom cette année pour un nom plus dynamique, plus jeune, qui montre bien notre volonté d’attirer un nouveau public vers le français et vers la francophonie en général. Via des activités et des événements divers et diversifiés, l’objectif est de montrer que le français est une langue vivante, que les cultures francophones sont dynamiques, présentes dans le monde entier et s’adressent à tout un chacun. »

Quels sont ces activités qui permettent de montrer que le français est une culture vivante ?

« Il y a des diffusions de films, des concerts, nous organisons également un atelier cuisine, une soirée jeux de société ou encore des présentations thématiques, que ce soit sur le thème de la poésie ou plutôt avec une orientation vers une région particulière. Cette année, on va par exemple présenter le Sénégal, à l’aide d’un court métrage mais également de dégustations. Il s’agit de donner une idée de la francophonie contemporaine, donc de sortir un petit peu des clichés, même si on en joue toujours un peu, et de faire de ces événements des moments de convivialité et de rencontre qui ne soient pas réserver à une petite élite francophone mais vraiment au public le plus large possible, des jeunes enfants jusqu’aux personnes retraitées. »

Pour ce qui est du volet musical, quels sont les groupes ou les artistes qui vont se produire dans le cadre du festival ?

« Nous avons planifié deux concerts cette année. Tout d’abord le 2 novembre le groupe Šarivary, qui est un groupe franco-slovaco-américain et qui interviendra dans le café-centre culturel Horká Vana. Et le 7 novembre, c’est un groupe qui nous vient tout droit de France, The Bermudaz, qui se produira dans les locaux de Český rozhlas –Budějovice, et qui en fait organise une tournée dans le pays puisqu’ils seront auparavant à Plzeň. »

Vous avez mentionné cette soirée jeux de société. A quoi va-t-on jouer à l’Alliance française de Bohême du Sud ?

« Nous avons prévu des jeux assez simples pour apprendre quelques mots, des jeux du type Dobble ou jeu des 7 familles. Ce n’est pas réservé aux francophones. L’idée, c’est vraiment de permettre aux gens de s’initier à la langue française ou de voir que c’est accessible. Puis, il y a des jeux beaucoup plus classiques comme le Scrabble ou le Qui est-ce ?. Il y aura toute une gamme de jeux qui seront présentés, à disposition, et les membres de l’Alliance seront là pour orienter les personnes intéressées en fonction de leur niveau, de leurs centres d’intérêt, etc. »

Votre alliance est celle de Bohême du Sud et pas seulement celle de České Budějovice. Est-ce que cela veut dire que le festival va aussi avoir lieu ailleurs qu’à České Budějovice ?

« Effectivement, nous sommes une alliance à rayonnement régional, nomme notre nom en témoigne. Cette année, le festival a lieu exclusivement à Budějovice. Cela ne veut pas dire qu’on ne souhaite pas la présence de gens participant d’autres régions. Pour des raisons logistiques, cela s’est concentré sur České Budějovice mais on espère, à l’avenir, pouvoir rayonner davantage, à Písek, à Tábor, qui sont d’autres hauts lieux de la francophonie en Bohême du Sud. »

Y a-t-il un événement parmi ceux qui composent votre festival qui vous tient particulièrement à cœur ?

« Il y en a deux ! Je n’arriverais pas à choisir. Le premier c’est une exposition qui commence le lundi 30 octobre sur les femmes de Madagascar, qui m’a interpelé parce que cela relie à la fois l’enjeu de la francophonie et celui du développement durable. Et puis le concert du groupe The Bermudaz, dont cela sera la première en Bohême du Sud et auquel j’aimerais beaucoup assister. »