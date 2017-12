La biathlète Gabriela Koukalová est la sportive tchèque de l’année

Si les Tchèques se passionnent ces dernières années pour le biathlon, sport qui allie étrangement ski de fond et tir à la carabine, c’est sans doute grâce à des athlètes comme Gabriela Koukalová. Des athlètes qui gagnent et font briller leur discipline. Durant la saison 2016/2017, la Tchèque de 28 ans a ainsi remporté les petits globes de cristal en mass start et en sprint en Coupe du monde, elle a brillé à domicile devant des milliers de supporters lors de l’étape de Nové Město en Moravie et elle a décroché le titre de championne du monde à Hochfilzen en Autriche, grâce notamment à une performance exceptionnelle sur sprint. Pas mal.

C’est sûr, Barbora Špotáková a aussi impressionné cette année en arrachant à 36 ans son second sacre de championne du monde de lancer de javelot, tout comme Karolína Plíšková, restée plusieurs semaines la meilleure joueuse de tennis mondial au classement WTA. Mais c’est bien Gabriela Koukalová, dont le palmarès bien garni comprend aussi deux médailles olympiques d’argent obtenues à Sotchi, qui a été désigné pour la première fois sportive de l’année. A sa plus grande joie…

« Eh bien je dois dire que c’est vraiment de la bombe ! Jamais je n’aurais cru qu’en tant que représentante d’un sport de chasse, je pourrais prétendre à un tel prix ! Dans le cas où théoriquement je le remportais, je me demandais ce que j’en ferais. J’avais l’idée de le réduire en morceaux et de dédier chacun de ces morceaux à tous les sportifs qui figurent dans cette enquête mais aussi à tous ceux qui iront aux JO. Mais comme cela n’est probablement pas approprié, j’ai décidé de faire autre chose, j’ai décidé de faire don de ce prix à ma maman, qui a été un modèle de vie pour moi. »

En 2009, Barack Obama remportait le prix Nobel de la paix pour ses efforts dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien. Il n’avait pas fait grand-chose mais la distinction avait sans doute plutôt valeur d’encouragement. Il y a aussi de cela avec la récompense remise à Gabriela Koukalová. Depuis l’été, la biathlète lutte en effet contre les blessures. Touchée au muscle du mollet, la Tchèque n’a pris le départ d’aucune course cette saison et sa participation aux Jeux olympiques en Corée du Sud, son objectif aujourd’hui prioritaire, est très incertaine…

La cérémonie du sportif de l’année n’a pas permis de faire la lumière sur les doutes qui entourent le futur de la championne. Tout au plus a-t-on appris qu’une déclaration serait faite sur le sujet à la mi-janvier… Aussi, c’est bien comme un encouragement que Gabriela Koukalová a reçu cette récompense :

« Je pense que toute récompense est un apport très positif. Cela me donne davantage de motivation pour les préparations à venir ou pour la suite de ma vie sportive. C’est donc quelque chose auquel j’attache vraiment de l’importance. »

Mais il n’y a pas que Gabriela Koukalová dans le monde sportif tchèque. Le premier homme de l’enquête est le skiffeur Ondřej Synek, qui promeut de la meilleure des façons l’aviron en République tchèque, avec cette année un titre de champion du monde.

Les sports collectifs sont aussi à l’honneur. Et il y a là une surprise puisque, devant le HC Kometa Brno, champion d’Extraliga, la ligue tchèque de hockey sur glace, et devant le Slavia Prague, en football, c’est la sélection nationale de mini-foot qui a été désignée meilleur collectif tchèque 2017. En Tunisie, en octobre dernier, la Reprezentace a remporté le deuxième Mondial jamais organisé de cette jeune discipline en pleine croissance.