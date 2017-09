Květa Fialová rejoint les étoiles

Anecdotique mais pas surprenant : une des plus grandes actrices tchèques est née en Slovaquie. Květa Fialová en effet vu le jour dans le petit village de Velké Dravce, le 1er septembre 1929, dans l’actuelle Slovaquie. Elle y a passé une enfance paisible avec une mère artiste et un père ancien membre des Légions tchécoslovaques, qui réunissaient pendant la Première Guerre mondiale les volontaires tchèques et slovaques prêts à combattre du côté des puissances militaires alliées de la Triple-Entente.

La famille de Květa n’échappe hélas pas aux malheurs de la guerre, la deuxième cette fois. Agée d’à peine seize ans à l’époque, Květa est violée par deux soldats russes en mai 1945. Le trauma laissé par ce crime l’incite à quitter la Slovaquie pour s’installer en Moravie. Elle intègre l’Académie Janáček des arts musicaux en 1946 et obtient son diplôme en 1950. La jeune fille s’installe alors successivement à Brno, Opava, puis České Budějovice, mais c’est à Prague que sa carrière commence réellement lorsqu’elle intègre, en 1958, le Théâtre ABC et touche une audience plus large.

Si Květa Fialová avait déjà participé à des films dès 1949, c’est en 1964 que sa popularité devient nationale avec Joe Limonade, un ‘western rouge’ d’Oldřich Lipský dans lequel elle joue Tornado Lou, une chanteuse de saloon. Un rôle qui lui laissera un surnom emblématique : la renarde de l’Arizona.

Durant une carrière parmi les plus prolifiques du cinéma tchèque, Květa Fialová a joué dans plus de cent-vingt films, parmi lesquels quelques chefs-d’œuvre comme Trains étroitement surveillés (1966), Adèle n’a pas encore dîné (1977), ou encore De belles années de galère (1997).

Chanteuse, actrice et comédienne, Květa Fialová partage sa vie successivement avec le dramaturge Jiří Josek, puis avec le réalisateur Pavel Háša avec qui elle aura une fille, Zuzana. Květa Fialová avait reçu le Prix Thalie de la meilleure actrice en 2011 pour l’ensemble de sa carrière. Sa philosophie peut se résumer au titre de sa biographie : ‘Pire c’est, mieux c’est’. Elle répétait souvent qu’il ne fallait pas « se moquer du destin » et qu’il fallait appréhender la vie avec humilité et bon vouloir. Spirituelle et influencée par sa mère, l’actrice s’était convertie au bouddhisme dans sa jeunesse.

Une grande dame du cinéma tchèque donc, que le public français a même pu apercevoir dans un épisode de la série ‘Joséphine, ange gardien’.