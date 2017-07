Roy : « Douzième siècle, peut-être que je me trompe… »

Adrien : « A peu près 1500, plus tard que 1500, dans ces années-là. »

Quentin : « 200 ans. »

Charlie : « 1500. »

Kevin : « 300 ans. »

Marion : « 1300, 1400 ans… »

Dès l’arrivée à Prague, c’est un passage obligé, les nombreux visiteurs venus du monde entier se pressent sur le plus emblématique pont de la capitale tchèque. Malgré leur guide entre les mains, aucun ne semble avoir en tête l’année 1357, celle de sa construction. Les connaissances des touristes concernant le pont apparaissent de manière générale quelque peu limitées :

Adrien : « Fondé en l’honneur de Charles je ne sais plus combien. »

Quentin : « On sait déjà que c’est un pont. »

Kevin : « Quand on le traverse on est sur une île. L’île de… je ne sais plus. »

Eric : « C’est le roi Charles qui l’a fait construire, parce qu’avant c’était un pont en bois, je crois, qui a été emporté par les flots. »

Adrien : « Alors, le prononcer correctement… Zvatla ? »

Si quelques touristes ont bel et bien lu leur guide, leurs connaissances restent assez approximatives. Avant le pont Charles, il y avait déjà un pont de pierre qui traversait la Vltava. Construit au douzième siècle, il portait le nom de la reine Judith, qui en avait demandé la construction. Une crue provoque par la suite son effondrement en 1342. C’est donc sous le règne de l’empereur Charles IV qu’est lancée la construction du pont actuel. Il n’atteint pas une île mais relie la Vieille Ville au quartier de Malá Strana, situé sur la rive gauche, à l’ouest de la rivière.

Une légende veut que Charles IV ait lui-même posé la première pierre, le 9 juillet 1357 à 5h31. Ce ne sont d’ailleurs pas les histoires autour de ce pont qui manquent, comme nous le raconte Roy, un habitué des lieux :

« Je sais qu’il y a une histoire qui dit que le pont Charles a été fait, du moins en partie, à base de blanc d’œufs parce qu’ils n’avaient pas suffisamment de matériel pour continuer la construction. Le blanc d’œuf est une matière qui tient bien et ils n’avaient peut-être pas assez de ciment à l’époque. C’est l’histoire qui dit cela, je ne sais pas si c’est véridique. »

Une légende sur laquelle se sont penchées plusieurs études scientifiques, sans, pour le moment s’accorder sur sa véracité. S’ils ne sont pas tout à fait au point sur l’histoire du pont, Eric et Marion, jeune couple de Français, ont au moins un conseil de visite :

« Il est plus joli au crépuscule, quand il n’y a personne. Surtout quand la lumière descend sur le château derrière, tout le pont est illuminé. La nuit aussi, c’est cela qui lui donne son côté romantique. »

Calme dans la nuit, il est en journée toujours bondé, de visiteurs, mais aussi de commerçants et d’artistes en tout genre…