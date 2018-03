Formation d’un gouvernement : ANO et la social-démocratie progressent

159 jours, soit cinq mois et huit jours, se sont écoulés depuis les législatives d’octobre 2017 et la République tchèque n’a toujours pas de gouvernement disposant de la confiance des députés. Le mouvement ANO d’Andrej Babiš, dont un gouvernement minoritaire a échoué à obtenir cette confiance en janvier dernier, poursuit les négociations avec le Parti social-démocrate pour tenter de former une coalition gouvernementale qui disposerait de surcroît du soutien des communistes.