27-01-2017 15:23 | Alžběta Ruschková

Samia est née dans une famille tchéco-syrienne. Elle a passé la majeure partie de sa vie en Syrie, avant de s’installer à Prague. Yasir s’est réfugié à Brno après avoir pris part à des démonstrations à Damas en 2011. Najib a quitté l’Afghanistan avec sa famille en raison de la guerre. Des histoires de réfugiés, mais aussi des explications de termes comme « choc culturel » ou des réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos de la migration : tout cela fait partie de l’Encyclopédie de la migration, un nouveau projet lancé par des étudiants et universitaires tchèques. Radio Prague s’est entretenue avec Petr Felčer, collaborateur de l’encyclopédie et étudiant en arabe à Prague à la Faculté des lettres de l’Université Charles :

« L’objectif est avant tout d’informer les gens. Nous pensons que la migration actuelle est un sujet très complexe qui doit être traité de façon interdisciplinaire et dans des contextes plus larges. Nous avons voulu faciliter la compréhension de ce qui se passe, pourquoi cela se passe – quelles sont les causes, les racines de la migration, etc. Le but principal est donc de rendre accessibles les différentes problématiques à un public le plus large possible. Afin de pouvoir réaliser notre projet, nous nous sommes adressés aux académiciens, aux chercheurs et aux spécialistes, et avons obtenu le soutien de l’Université Charles et d’autres institutions. Aujourd’hui, nous sommes donc parrainés officiellement par l’université. »

L’idée de créer cette Encyclopédie de la migration en ligne est née au sein du Mouvement étudiant pour la solidarité, une plateforme qui s’efforce de mener un dialogue sur le thème de la migration et de soutenir la solidarité avec les personnes en détresse, sans tenir compte de leurs origines ou de leur religion. Le contenu du site a été créé essentiellement par les étudiants et professeurs des universités tchèques spécialisés dans l’étude de l’arabe et du Proche-Orient, mais aussi en collaboration avec des sociologues, avocats, économes, politologues, théologiens, anthropologues et autres philosophes. Pour l’instant, il ne s’agit encore que de la première version du projet. De nouveaux articles, informations et témoignages apparaîtront au fur et à mesure :

« Nous avons jusqu’ici publié une cinquantaine d’articles qui concernent les problèmes de base liés à la migration et à la situation politique dans les pays d’origine des migrants. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi des statistiques récentes, des graphiques, des analyses, des portraits de migrants avec leurs histoires personnelles, des vidéos… En arrivant sur le site, vous verrez une grande carte interactive qui trace les principales routes migratoires. Cette carte vous aidera à vous mieux orienter dans les articles. »

Le site a été officiellement lancé le 17 janvier dernier, à l’occasion de « La Semaine Palach », un événement organisé en hommage à Jan Palach, l’étudiant qui s’est immolé par le feu, il y a 48 ans de cela, en signe de protestation contre l’occupation de la Tchécoslovaquie et la léthargie de la société tchécoslovaque. A qui est destinée cette encyclopédie ? Petr Felčer :

« Les textes sont généralement plutôt courts et écrits de façon à pourvoir être compris sans aucunes connaissances préalables. Nous voulons qu’ils puissent être utilisés aussi bien par le grand public que par les spécialistes ou par les écoles. Le caractère des textes permet vraiment de les diffuser au plus grand nombre. Concrètement, les histoires de réfugiés peuvent aider les gens à comprendre par exemple ce qui se passe dans la région du Proche-Orient ou aussi en Ukraine. Il y a en effet des vidéos dans lesquelles les réfugiés parlent de ce qu’ils ont vécu là-bas. Ils parlent de la dictature, de l’oppression, des difficultés de la guerre et d’autres thèmes encore. C’est cet aspect immédiat, direct et humain qui peut aider les gens à comprendre. »

Comment l’Encyclopédie de la migration a-t-elle vu le jour ? Et quelles sont les suites envisagées ? Radio Prague publiera l’intégralité de l’entretien sur le projet dans une prochaine rubrique Panorama.

http://encyklopedie.org/