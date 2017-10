En Tchéquie, une population toujours plus vieille

Il y a de quoi être optimiste : les Tchèques vivent de plus en plus longtemps. En moyenne, les femmes vivent ainsi quatre ans de plus qu’en l’an 2000, et les hommes quatre ans et demi. Ce rallongement de l’espérance de vie a pour principale conséquence démographique de voir les plus de 65 ans représenter d’ores et déjà près de 19% de la population totale du pays. Les projections prévoient qu’ils seront 24% d’ici 2030 et 32% en 2050.

Malgré ce vieillissement, les Tchèques continuent de vivre moins longtemps que les habitants des pays d’Europe de l’Ouest. Ainsi, tandis que les Françaises vivent en moyenne jusqu’à 86 ans, les femmes tchèques, elles, ont une espérance de vie de quatre ans plus courte. La tendance est similaire chez les hommes. Tandis que l’espérance de vie moyenne d’un Français s’élève à 79 ans et cinq mois, les hommes tchèques vivent eux en moyenne 75 ans et huit mois.

Ces données, confirmant le vieillissement de la population tchèque, ont été publiées au moment même où ont été annoncés les chiffres de l’assurance retraite publique : cette dernière est excédentaire de neuf milliards de couronnes selon le ministère des Finances. Un résultat qui va dans le sens des conclusions d’un rapport gouvernemental qui estimait cet été que le système de financement des retraites était viable. Ministre du Travail et des affaires sociales, Michaela Marksová se satisfait de la situation présente :

« Ces résultats s’expliquent par la croissance économique et notre faible taux de chômage. Ils se reflètent aussi dans le fait que de plus en plus de personnes souscrivent à une assurance sociale. A mon avis, notre système de retraite est un des plus stables à l’échelle internationale. »

Cette amélioration de l’espérance de vie des Tchèques en réjouira plus d’un : le pays était en effet pointé du doigt la semaine dernière car il serait le pays européen avec le mode de vie le moins sain. Les Tchèques, qui comptent parmi les plus grands buveurs et fumeurs du continent, semblent ainsi suivre les ‘conseils santé’ de Winston Churchill qui avait résumé le secret de sa longue vie en quelques mots : « Pas de sport ! Seulement du whisky, et un bon cigare ! ».