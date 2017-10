Double qualité des aliments : le Groupe de Visegrád réclame une révision de la législation européenne

Les chefs de gouvernement des quatre pays du Groupe de Visegrád étaient réunis à Bratislava ce vendredi avec des représentants d’associations de consommateurs et de la Commission européenne pour discuter du problème que représente la double qualité des aliments. Cela fait déjà plusieurs mois que les pays d'Europe centrale et orientale se plaignent de la politique des industriels de l'agroalimentaire qui distribuent sur leurs marchés des produits alimentaires vendus sous la même étiquette dans les pays d’Europe de l’Ouest, mais avec une qualité moindre et une composition différente.