06-01-2017 14:58 | Guillaume Narguet

Huit sociétés tchèques présentent leurs produits tout au long de cette semaine à Las Vegas à l’occasion du CES (Consumer Electronic Show), le plus grand salon mondial consacré à l’innovation technologique en électronique grand public, qui fête cette année sa 50e édition et a officiellement ouvert ses portes jeudi. Certaines d’entre-elles avec des gadgets pour le moins originaux.

Gramophones design de luxe, tubes électroniques pour amplificateurs, imprimantes 3D, application destinée aux personnages âgées pour les aider à se servir de leur tablette ou leur permettre d’être en contact avec leurs proches, système d’enceintes haut de gamme (high-end audio), service web pour photographes, longskate (planche à roulettes plus longue qu’un skateboard) en carbone ou encore collier intelligent pour chiens. Les produits que présentent jusqu’à dimanche les sociétés tchèques présentes dans l’immense parc d’exposition de Las Vegas sont très divers.

Ces sociétés sont au nombre de huit, ce qui peut sembler peu et beaucoup à la fois parmi les quelque 4 000 exposants en provenance d’un peu plus de cinquante pays du monde. Surtout, leur présence, la plus importante dans l’histoire du salon, démontre qu’il existe en République tchèque aujourd’hui un vrai savoir-faire aussi dans un domaine aussi pointu que peut l’être celui de l’innovation technologique. Il y existe aussi de bonnes idées, certaines même amusantes et originales, comme celle de Six Guys Labs, une start-up de Plzeň (Bohême de l’Ouest) qui lance donc sur le marché un collier intelligent pour chiens. Son représentant au CES, Robert Hašek, précise ses ambitions, non sans un certain humour :

« Notre produit est destiné en priorité au marché américain où, comme tout le monde le sait, l’obésité est devenue un important problème. Bon, d’accord, ce ne sont pas nécessairement les chiens qui sont obèses, mais c’est bien en pensant à eux que nous avons développé notre gadget. »

Le principe est relativement simple. A l’aide d’une application appelée Actijoy, l’idée est de faire en sorte que le chien, à défaut de son maître, reste en bonne condition physique. Grâce à ce collier, il est désormais possible de connaître la longueur des déplacements de votre chien en votre absence et éventuellement d’adapter son alimentation et ses promenades. Par ailleurs, une gamelle spéciale équipée elle aussi du système vous informe de la quantité de nourriture avalée par l’animal… Autrement dit, la vie de votre chien n’a plus, ou presque, de secrets pour vous.

Le développement du produit, unique en son genre, a duré plus de deux ans, et avant son lancement sur le marché d’ici à six mois, Robert Hašek entend bien profiter de sa présence à Las Vegas pour en faire la promotion. Et à cette fin, le directeur de Six Guys Labs a eu une autre idée de génie :

« Nous lançons la première partie de notre produit, c’est-à-dire une application qui vous permet de faire de très beaux selfies en compagnie de votre chien. L’idée est de captiver l’attention de votre chien à l’aide du bruit fait par un canard ou d’un autre son amusant qui énerve ou excite un peu votre chien. Du coup, il regarde l’appareil-photo, et voilà… vous avez votre photo avec lui ! »

A noter encore que le modèle d’affaires imaginé ne s’arrête pas au simple achat de l’équipement, la mise à disposition des services d’un entraîneur personnel pour les chiens obèses ou encore un suivi vétérinaire étant également prévus. Mais de ça, ce n’est pas à Las Vegas qu’il en sera question.