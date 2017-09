Cinéma : restauré, L’As de pique de Miloš Forman sort en salles

Film marquant de la Nouvelle Vague tchécoslovaque, L’As de pique, tourné en 1963, est le fruit du travail en commun de Miloš Forman et du scénariste Jaroslav Papoušek. Fort de ce premier succès, le duo a ensuite tourné les comédies à succès Lásky jedné plavovlásky (Les Amours d’une blonde) et Hoří, má panenko (Au feu, les pompiers !). Ce long-métrage en noir et blanc, accompagné de la musique de Jiří Šlitr, raconte l’histoire d’un adolescent de seize ans, incarné par Ladislav Jakim, qui vit dans une petite ville de province. Garçon timide et maladroit Petr est engagé en tant que gardien d’un magasin en self-service. Incompris aussi bien à son travail ou dans sa famille que par les jeunes de son âge, Petr découvre, petit à petit, le monde des adultes et vit ses premières amours…

L’objectif de la restauration du film était de nettoyer, à l’aide de traitements numériques, les traces de vieillissement et d’usure, tout en respectant son caractère original de l’époque. Pendant le processus de restauration, les historiens des Archives nationales du film ont découvert également une scène jusqu’ici inconnue. Le directeur de l’institution, Michal Bregant, a décrit cette trouvaille à la Télévision tchèque :

« Cela a été une grande surprise pour tous. Il existe de nombreuses copies de L’As de pique, mais seule une d’entre elles comporte cette scène inconnue du début du film. Elle présente Petr lorsqu’il arrive dans le magasin et son chef lui explique comment le magasin fonctionne et où se trouvent quels produits dans les stocks. La scène n’a donc pas été coupée par la censure mais plutôt par les créateurs eux-mêmes qui ne la trouvaient pas si indispensable au film. Nous le mettrons en bonus sur le DVD de l’As de pique qui sortira prochainement. »

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, les restaurateurs ont été assistés dans leur travail aussi par les créateurs de L’As de pique, notamment par son réalisateur Miloš Forman et son assistant de l’époque Ivan Passer, ainsi que par les caméramans Jan Malíř, Ervín Sanders et Martin Šec ou l’ingénieur du son Pavel Rejholec. Le travail s’est étalé sur cinq mois et a coûté près de 27 000 euros. Et pourquoi restaurer précisément le film L’As de pique ? Michal Bregant explique :

« C’est toujours une décision difficile, car il existe de nombreux films que nous pourrions restaurer. Nous avons choisi l’As de pique d’une part parce que Milos Forman fête cette année ses 85 ans. D’autre part, nous pensons que L’As de pique pourrait toucher aussi bien le public tchèque qu’étranger parce que tout le monde connaît Miloš Forman et ses films plus tardifs. Enfin, je crois que ce conflit de générations et la situation d’un jeune homme confronté à l’hypocrisie et à la réalité quotidienne des adultes est un thème toujours actuel. »

Les Archives nationales du film, qui sont le garant de plusieurs projets de numérisation de films tchèques, ont par le passé présenté plusieurs de leurs œuvres dans le cadre de grands festivals du film internationaux. Il s’agissait notamment de Pytel blech (Un Sac de puces) de Věra Chytilová et du film de science-fiction Ikarie XB1.

La version numérique de l’As de pique a été projetée en première le 4 septembre dernier au festival la Mostra de Venise, dans la section « Venice Classics » consacrée aux meilleures œuvres restaurées de l’année. Avant de sortir en salles à la fin de cette semaine, le film fait l’objet de deux présentations spéciales. La première tchèque s’est tenue ce mercredi au célèbre cinéma Lucerna à Prague. Ce jeudi, l’œuvre de Miloš Forman est à voir, un peu étonnamment, au cinéma Kino 99 à Kolín, une ville située à l’est de Prague dans laquelle L’As de pique a été tourné durant l’été 1963.