Brexit : Boris Johnson à Prague, quelques jours après le discours de Theresa May à Florence

Lors du point de presse qui a suivi la rencontre des deux ministres, Boris Johnson a tout d’abord souligné que Prague était la première capitale européenne où il est venu expliquer plus en détails les nouvelles propositions et suggestions de la Grande-Bretagne liées au processus de sa séparation de l’Union européenne, telles qu’elles avaient été présentées par la Première ministre britannique Theresa May vendredi dernier à Florence. Un détail mais qui en dit long, selon Boris Johnson, sur les liens privilégiées qui unissent les deux pays.

Si le chef de la diplomatie Lubomír Zaorálek a réitéré que les droits des citoyens tchèques en Grande-Bretagne étaient une des priorités de Prague dans ses relations avec Londres, le ministre britannique des Affaires étrangères a assuré que leur situation ne changera pas après le Brexit :

« Nous apprécions la contribution des 45 000 ressortissants tchèques qui vivent au Royaume-Uni. Leurs droits seront protégées et respectées aussi longtemps qu’ils le souhaiteront et seront garantis par les tribunaux britanniques. »

A Prague, Boris Johnson a également assuré ses homologues tchèques qu’après le Brexit, le Royaume-Uni allait rester un allié fidèle de l’Europe dans le domaine de la défense. Il a répété la position de la Première ministre britannique à propos de la facture du Brexit : Theresa May avait en effet déclaré, dans son discours, que son pays honorerait ses engagements financiers après sa sortie de l’UE, sans toutefois donner de chiffres. Cela assurera qu’aucun pays ne devra « payer plus ou recevoir moins » pour le reste du budget en cours, qui s’achève en 2020, a-t-elle souligné.

Mais surtout, la Première ministre a annoncé, à Florence, une nouveauté : le Royaume-Uni propose à l’Union européenne une période de transition de deux ans une fois la sortie du pays effective en mars 2019. Pendant cette période, le Royaume-Uni continuerait de faire affaire librement avec le bloc européen, le temps de tomber d’accord sur un nouveau partenariat. Voici la réaction du chef de la diplomatie tchèque :

« Il serait bien que ce délais de deux ans soit respecté. De l’autre côté, je ne sais pas si cette période est suffisamment longue. A vrai dire, le fait d’avoir tout à négocier en deux ans nous met sous une grande pression. Ce qui sera le plus important, je crois, c’est une attitude positive, la volonté de trouver un accord. »

Un discours finalement assez proche de celui de la Première ministre Theresa May. Elle estime que le Royaume-Uni et l’UE ont tout intérêt à trouver une solution créative pour leurs futures relations commerciales. Celles-ci représentent une autre priorité tchéco-britannique dans les négociations sur le Brexit : le Royaume-Uni étant le 4e partenaire commercial le plus important de la République tchèque.