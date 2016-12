21-12-2016 15:21 | Guillaume Narguet

Dans son malheur, Petra Kvitová l’a finalement échappé plutôt belle. Victime d’une agression au couteau lors d’un cambriolage à son domicile de Prostějov (Moravie) dans la matinée de mardi, la joueuse de tennis tchèque a été gravement blessée à la main. Opérée, elle restera éloignée des courts pendant au moins trois mois. Mais le pire a, semble-t-il, été évité et la suite de sa carrière ne serait pas menacée.

Petra Kvitová est vivante et c’est bien là l’essentiel. « Je remercie tout le monde pour les nombreux messages d’encouragement, a-t-elle elle-même fait savoir dans un communiqué de presse relayé par Karel Tejkal, l’attaché de presse de l’équipe tchèque de Fed Cup. Ce qui s’est passé n’avait rien d’agréable, mais c’est du passé. Je suis entre de bonnes mains et en contact avec mes proches. Le pire est derrière moi. Encore merci de penser à moi. Ne vous faites pas de souci pour moi. »

Un peu plus tard dans la journée, Karel Tejkal, interrogé par la Radio tchèque, a confirmé que Kvitová allait bien. Elle aurait même fait preuve d’un certain humour noir, selon son représentant :

« Petra elle-même, lorsque j’ai parlé avec elle cet après-midi, a dit que ce n’était que la main et que cela aurait pu être beaucoup plus grave, qu’elle aurait pu être morte. Elle en a ri d’ailleurs. Bien sûr, cela s’explique aussi par le stress post-traumatique et je pense qu’elle prendra conscience un peu plus tard de ce qui lui est vraiment arrivé. Mais l’essentiel pour l’heure est que l’opération se soit bien passée. Si tout se déroule désormais comme prévu, il n’y aura pas d’autre opération et à compter de maintenant, les choses devraient aller en s’améliorant. »

Selon la police, le malfaiteur, un homme âgé d’environ 35 ans, est entré par ruse au domicile de Petra Kvitová, en se faisant passer pour un employé d’une société énergétique venu relever son compteur d’électricité. C’est en se défendant dans sa salle de bain que l’ancienne double vainqueur de Wimbledon a été blessée par le cambrioleur, dont tout laisse à penser qu’il ne savait pas dans un premier temps chez qui il se trouvait. L’homme a ensuite pris la fuite avec quelques milliers de couronnes en liquide. Emmenée à l’hôpital, Petra Kvitová a, elle, été vite prise en charge, comme le précise Karel Tejkal :

« L’opération a duré près de quatre heures et le chirurgien a qualifié la blessure de sérieuse. Les cinq doigts de la main gauche de Petra ont été touchés. Les tendons de chacun des doigts ont été recousus et les nerfs de deux d’entre eux ont été endommagés également. »

La main gauche étant celle avec laquelle Petra Kvitová tient sa raquette, la question était de savoir dans quelle mesure cette blessure pourrait menacer la suite de sa carrière. Mais sur ce point aussi, Karel Tejkal a d’abord cherché à dédramatiser la situation :

« La main restera bandée pendant un ou deux jours, puis Petra portera une attelle pendant six à huit semaines. Il conviendra ensuite de ne surtout pas solliciter les tendons opérés pendant au moins trois mois. Néanmoins, le chirurgien s’est montré rassurant. Il a expliqué que Petra est jeune et en bonne santé, et qu'il n'y a donc pas de raison qu’elle ne puisse pas rejouer au tennis. Il s’est voulu résolument optimiste. »

En attendant de voir quelle sera l’évolution de son état de santé et si la police retrouve le malfaiteur, Petra Kvitová, actuelle 11e joueuse mondiale, ne rejouera pas avant avril prochain au plus tôt et manquera donc l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison, le premier tour de la Fed Cup ou encore les prestigieux tournois de Miami et Indian Wells. Ses adversaires, nombreuses à réagir pour faire part de leur émotion et de leur soutien à une joueuse très appréciée sur le circuit pour sa simplicité, l’attendent déjà avec impatience.