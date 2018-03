Au Cameroun, des scientifiques tchèques étudient l’impact des changements climatiques sur la pollinisation

Une équipe scientifique tchèque composée de chercheurs de l’Université Charles et de l’Académie des Sciences étudie depuis fin janvier les insectes pollinisateurs et la flore locale sur le point culminant de l’Afrique de l’Ouest, le Mont Cameroun. Uniques en leur genre, la faune et la flore de ce site volcanique font partie des plus riches au monde. Un journaliste de la station de radio tchèque Radio Plus s’est rendu sur place pour un reportage dans la forêt vierge.