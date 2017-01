Faits et événements Après Zátopek, place maintenant au philosophe Jan Patočka et à la Charte 77 à Bruxelles

19-01-2017 16:24 | Guillaume Narguet

Un relais tchèque composé de quelque vingt-cinq coureurs a participé, mardi soir à Bruxelles, à la course hommage à Emil Zátopek organisée à l’occasion du 10e anniversaire du lancement du magazine francophone qui porte le nom du champion tchèque. A la tête de cette équipe de choc se trouvait l’ambassadeur de la République tchèque en Belgique. A l’arrivée de la course, Jaroslav Kurfürst a répondu, en basket et en tenue d’athlète, à quelques questions de Radio Prague.